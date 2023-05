Ed Sheeren dit avoir «guéri» son bégaiement grâce à Eminem

Partager







Ed Sheeran a dévoilé qu'Eminem l'avait aidé à «guérir» du bégaiement qu'il avait étant enfant.

Lors d'une apparition dans le Howard Stern Show mercredi (10 mai 23), l'auteur-compositeur-interprète britannique a raconté que son oncle lui avait offert l'album de 2000 du rappeur The Marshall Mathers LP quand il avait neuf ans. Rapper sur la musique l'a finalement conduit à moins bégayer, même s'il allait souvent chez l'orthophoniste à l'époque.

«(Mon oncle) vient de dire à mon père: "Ce type est le prochain Bob Dylan. Tu dois le laisser écouter". Et en apprenant ce disque, et en le rappant sans arrêt, ça a guéri mon bégaiement», a-t-il raconté.

Ed Sheeran a également noté qu'il était devenu ami avec Eminem ces dernières années et lui a expliqué comment il avait fini par surmonter son trouble de la parole.

«Je pense que c'est différent avec Eminem parce qu'il est assez reclus, ne voit pas ou ne rencontre pas beaucoup de monde. Je le connais maintenant (depuis) six ans et nous avons fait trois chansons ensemble. J'ai joué avec lui deux fois sur scène. C'est une autre personne à qui je m'identifie vraiment, car il vit toujours dans sa ville natale et a son écosystème autour de lui», a expliqué la vedette de 32 ans, avant de souligner qu'il avait sauté sur l'occasion de chanter Stan aux côtés de la vedette du hip-hop lorsqu'il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame l'année dernière.

«Je me souviens d'avoir reçu l'appel pour le faire. Je tournais... 14 clips à la suite... et c'était le jour où je n'avais pas tourné de clips, et je me suis dit : "Je ne peux pas dire non, je ne peux pas", a-t-il poursuivi. Alors, j'ai pris un avion juste après mon clip, je suis allé là-bas pour la chanson, puis cette nuit-là, je suis revenu. Cela en valait vraiment la peine.»

