Hélène Boudreau a de sérieux problèmes de banque et elle ne sait pas quoi faire

Partager







L’éternelle «Fille de l’UQAM» confie, sur Instagram, qu’elle est sur la «liste noire» de son institution financière.

En dépit de la fortune accumulée grâce à ses controverses virales et (surtout) son compte OnlyFans, Hélène Boudreau affirme éprouver d’importants soucis financiers.

• À lire aussi: Hélène Boudreau a une nouvelle plaque d’immatriculation liée à un moment phare de sa carrière



Le manque d’argent n’est pas le problème.



C’est plutôt «y accéder» ou «en disposer» qui semble faire défaut.

Dans une story mise en ligne vendredi matin, l’ex-étudiante raconte qu’elle s’est fait «kick out» de sa banque «après 20 ans avec eux».



«Je suis flag dans le registre donc en gros je ne peux plus déposer ni dans un compte de banque personnel ni dans un compte de banque de compagnie et tout mes cartes de credits et debits ne sont plus valide» (sic), écrit la créatrice de contenu pour adultes sur Instagram.

Instagram Hélène Boudreau



Elle explique ensuite qu’elle serait «trop risqué pour la banque», en dépit du fait qu’elle n’aurait aucune dette.



«Les HA et la M (NDLR: les Hells Angels et la Mafia) sont mieux traités que moi», déclare-t-elle, consternée par les événements.



Elle plaide ensuite que le métier qu’elle exerce est légal et qu’elle paye ses impôts.

• À lire aussi: Hélène Boudreau révèle quelle est sa catégorie préférée sur les sites porno et ce n’est pas ce à quoi on s’attendait

Il est donc injustifiable, selon elle, de ne pas pouvoir avoir accès des services bancaires à cause de sa célébrité et de son occupation professionnelle, connue de tous.



Dans une deuxième story, elle se désole de voir que les travailleuses du sexe sont toujours discriminées, en 2023.



«Nous sommes des milliers à pratiquer mon travail. Nous travaillons fort et nous payons énormément d’impôts en toutes légalité. Je ne comprend pas, sommes nous en 1960 et nous devons se b*ttre pour nos dr*its et libertés?», écrit-elle.

Instagram Hélène Boudreau





Elle conclut son message en disant qu’elle a été refusée par toutes les banques et qu’elle ne peut qu’accepter son sort.



Évidemment, garder son argent chez elle n’est pas une option, considérant qu’elle s’est fait voler 40 000$ le mois passé.

• À lire aussi: Hélène Boudreau accuse une amie de lui avoir volé 40 000 dollars



Elle se retrouve donc dans un étrange cul-de-sac financier, pour lequel nous lui souhaitons une solution rapide et en sa faveur, parce qu’elle n’a pas tout à fait tort.



Il serait intéressant, par contre, d’avoir également l’avis des banques avant de tirer des conclusions.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s