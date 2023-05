Intelligence artificielle: Bard saura-t-il rivaliser avec Bing IA?

Partager







Après un départ précipité plus tôt cette année qui a fait perdre 8 % de la valeur du titre Alphabet en bourse, Google a pris cette fois le temps de peaufiner son tout nouveau robot conversationnel (chatbot) Bard qui vient de renaître, pour de bon cette fois-ci.

À la conférence des développeurs I/O de Google, l'entreprise a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour son robot conversationnel, Bard.

L'entreprise espère réintroduire le robot conversationnel avec un accueil plus favorable, notamment avec l'ajout de nouvelles langues, dont le japonais et le coréen.

Bard peut désormais prendre en charge les requêtes multimodales, ce qui permet aux utilisateurs d'incorporer des images dans leurs messages ou de demander à Bard de les expliquer.

Applications étendues de Bard à l'écosystème grand public de Google

Google lance également des extensions pour Bard, notamment à partir de ses propres applications et services tels que Maps, Sheets, Gmail et Docs, et collabore avec des partenaires tiers pour intégrer leurs services à Bard.

Le géant de la recherche Internet développe également les capacités de codage de Bard, alimentées en partie par Google Lens, notamment la génération de code et le débogage d'extraits de code.

Le robot conversationnel peut désormais faire apparaître des images dans ses réponses, montrer aux utilisateurs les sites touristiques les plus populaires et cartographier les résultats avec Google Maps.

Traitement d'images avec Adobe

En outre, Google s'associe à Adobe pour la création d'œuvres d'art via Bard. Kyle écrit que "les utilisateurs de Bard pourront générer des images via Firefly, puis les modifier à l'aide d'Express. Dans Bard, les utilisateurs pourront choisir des modèles, des polices et des images de stock, ainsi que d'autres ressources de la bibliothèque Express".

Bard dispose désormais d'un mode sombre, et l'entreprise étend sa fonction d'exportation de code Python vers Replit, un IDE basé sur un navigateur. Toutefois, l'objectif initial de Google était d'intégrer l'IA générative dans la plupart de ses produits, et le robot conversationnel, qui risque de perturber les activités de recherche de Google, n'était probablement pas ce que l'entreprise souhaitait privilégier. Si Google l'avait voulu, il aurait pu intégrer Bard dans son moteur de recherche. Microsoft a réussi à le faire avec Bing AI, après tout.

Néanmoins, le marché obligeant Google à réagir, Bard pourrait devenir un acteur important dans le domaine des robots conversationnels, en concurrence avec des robot conversationnels existants tels que ChatGPT, Bing AI de Microsoft et plusieurs autres qui lorgent à l'horizon.