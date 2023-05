Les livreurs d’Amazon sont-ils censés sonner à votre porte lorsqu’ils vous livrent un colis?

Partager







Plusieurs internautes disent avoir remarqué un changement dans les livraisons Amazon depuis le début de la pandémie. La plupart des livreurs ne prendraient plus la peine de sonner à leur porte lorsqu'ils livrent un colis. Les chauffeurs sont-ils censés sonner? Ont-ils reçu de nouvelles consignes? On fait le point.

• À lire aussi: Une livreuse DoorDash kidnappée et agressée sexuellement

• À lire aussi: Un livreur Uber Eats se fait tuer et démembrer

Les livreurs Amazon se verraient imposer un quota de colis à livrer durant leur quart de travail et c'est pour cette raison qu'ils ne prendraient plus le temps de sonner, avancent des internautes.

À savoir si les livreurs ont effectivement des quotas à respecter, la multinationale reste vague.

Amazon Canada soutient que les technologies utilisées établissent des itinéraires à effectuer «dans un délai précis» et que la grosseur des colis à livrer est notamment prise en compte dans le but «d’optimiser la sécurité des chauffeurs et l’efficacité de la livraison.»

«Nous utilisons une technologie sophistiquée qui garantit que les plans d’itinéraire comportent suffisamment de temps pour les pauses, tout en permettant à la grande majorité des chauffeurs de terminer leur quart de travail avant la fin de la durée de travail prévue», soutient Ryma Boussoufa, porte-parole d'Amazon Canada.

Une fois que l'on sait tout ça: les chauffeurs devraient-ils sonner?

La réponse est non. Les chauffeurs ont pour seule consigne de «suivre les instructions fournies dans les notes du client, de prendre une photo du colis et de le placer à un endroit sécuritaire», affirme Ryma Boussoufa.

À voir aussi: