On a comparé la hausse de salaire des élus à celles des profs et des infirmières

La CAQ a déposé un projet de loi jeudi qui augmenterait le salaire des élus d’environ 30%. On a comparé cette hausse à celle d’autres employés du secteur public.

Si le projet de loi est adopté, l’indemnité de base d’un élu de l’Assemblée nationale passera de 101 561$ à 131 766$. Ça représente une augmentation d’environ 30 000$ d’un coup. Cette hausse sera ensuite indexée avec le temps.

Il ne faut toutefois pas oublier que seulement quelques députés touchent juste leur indemnité de base.

Si le projet de loi est adopté, les ministres, par exemple, verront leur salaire passer de 177 732$ à 230 591$. Les élus reçoivent aussi une allocation de dépenses équivalente à 20 256$ après avoir soustrait l’impôt fédéral.

Ce projet de loi fait suite au dépôt d’un rapport produit par un comité indépendant composé de deux anciens députés, Lise Thériault et Martin Ouellet, et d'un spécialiste en rémunération, Jérôme Côté.

On a voulu comparer cette augmentation de salaire avec celles d’autres travailleurs du secteur public: les enseignants et les infirmières.

Qu’en est-il des infirmières et des profs?

En décembre dernier, Québec proposait aux employés des secteurs public et parapublic une augmentation de 3% la première année et 1,5% les quatre années subséquentes, pour un total de 9% sur cinq ans.

Pour certains employés œuvrant dans des secteurs jugés prioritaires, comme la santé et l’éducation, le gouvernement a ajouté une augmentation de 2,5% sur cinq ans. Pour ces personnes, ça représente donc une hausse de salaire de 11,5%.

En février, Québec offrait également une hausse salariale de 7% à certaines catégories d’infirmières et, en mars, une hausse salariale additionnelle aux employés de l’État qui gagnent moins de 52 000$.

Toutes ces offres sont encore à la table des négociations selon la CSQ.

À l’heure actuelle, une infirmière au Québec gagne entre 25,81$ et 41,39$ de l’heure selon la convention collective 2021-2023 de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Si elles avaient droit à une hausse de salaire de 30%, elles gagneraient donc entre 33,55$ et 53, 80$ de l’heure.

En 2021, les enseignants ont quant à eux accepté une augmentation salariale de base d’environ 14,8% en début de carrière et de près de 11,4% au sommet de l’échelle salariale, toujours selon la CSQ.

Cette convention collective est toutefois venue à échéance le 31 mars dernier.

Aujourd’hui, les enseignants gagnent entre 52 954$ – la majorité des enseignants commencerait à l’échelon 3 – et 92 027$ par an. Si les enseignants obtenaient une hausse de salaire de 30%, ils gagneraient entre 68 840$ et 119 635$ par an.