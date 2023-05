QuoiFaire: 4 activités «pas plates» à mettre à votre agenda pour ce week-end

Partager







Gros week-end en perspective! Le soleil brille, les oiseaux chantent et ce ne sont pas les activités qui manquent à Montréal.

Voici donc 4 choses pas plates à mettre à votre agenda pour ce week-end!

1. Aller bruncher pour la fête des Mères

Que votre maman préfère les brunchs gourmands, les menus gastronomiques ou les assiettes pleines de fraîcheur, ce ne sont pas les options qui manquent! Pour faire le plein d’inspiration, c’est par ici.

2. Chanter sa vie au festival Santa Teresa

La saison des festivals débute en force par Santa Teresa, qui prend d’assaut le centre-ville de Sainte-Thérèse! Quelques billets sont toujours offerts pour assister aux performances de Men I Trust, de FouKi et plus encore. Des spectacles gratuits en mode «premier arrivé, premier servi» auront aussi lieu tout au long de la fin de semaine. C’est à ne pas manquer!

3. Se régaler de cidre dans un verger en fleurs

Ce week-end, direction Le Domaine Lafrance pour un pique-nique en plein cœur d’un verger en fleurs. C’est simple: vous n’avez qu’à apporter votre lunch, et l’équipe sur place se chargera d’accompagner votre repas du meilleur cidre possible. Dîner rustique en vue!

1473, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

4. Prendre du soleil sur la terrasse du Bivouac

Inaugurée plus tôt cette semaine, la terrasse panoramique du Bivouac est enfin prête à nous accueillir. On la visite pour profiter du soleil et de l’effervescence du Quartier des spectacles, mais aussi pour découvrir son tout nouveau bar à spritz et son menu estival mettant en vedette des produits bien de chez nous.

1255, rue Jeanne-Mance

