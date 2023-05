[VIDÉO] Visite chez Jessica: un appartement à 740$ par mois sur le Plateau-Mont-Royal

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Courtoisie

Cette semaine, on visite l’appartement de Jessica parfaitement situé sur le Plateau-Mont-Royal.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour faire la visite de cet appartement!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

Mon appartement compte trois pièces (ou quatre si on compte la pièce débarras où se cache la laveuse et la sécheuse). Je profite aussi d’un balcon!

Courtoisie

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

J’habite ici depuis quatre ans.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

Il y a 10 ans, je voulais absolument vivre sur le Plateau, mais le budget n’y était pas. Je me suis souvenue qu’à Vancouver, lorsque j’y étais après l’université, il y avait un gros mouvement de coopératives d’habitation, et je me suis demandé s’il y en avait au Québec. En faisant des recherches, j’en ai trouvé une à mon goût sur le Plateau et j’ai appliqué! On m’a mis sur une liste d’attente. J’ai reçu un appel 10 ans plus tard m'annonçant qu’une place dans cette coop s’était libérée. L’attente aurait été moins longue si j’avais été ouverte à vivre dans un autre quartier, mais je voulais vraiment vivre sur le Plateau. C’était non-négociable!

Q: Peux-tu nous décrire le fonctionnement d’une coop?

Dans une coop, tous les locataires doivent assurer collectivement la gestion. Ainsi, pour réduire les coûts d’entretien, les locataires mettent la main à la pâte et participent à des corvées planifiées par la coopérative. Dans mon cas, je suis dans le comité animation culturelle qui s’occupe de soutenir la vie sociale dans la coop. Par exemple, j’aide à organiser des événements, des initiatives d’entraide, des activités et toute autre tâche connexe.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

Je paie 740$ par mois, sans les charges. L’an dernier, je payais 730$.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

Courtoisie

Le salon/cuisine! Je fais tout ici! Je suis fière de dire que j’ai créé un espace à mon image avec de la couleur, de la lumière, des livres, des couleurs pastel et des plantes.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

J’ai de la difficulté à répondre à cette question parce que j’ai créé mon décor avec des choses que j’aime. J’imagine que je dois avoir un style cohérent parce que tout fonctionne dans l’appart. Mes amis me demandent souvent si je fais exprès que tout soit rose, pastel ou doré, mais je pense que quand je magasine, mes yeux se dirigent vers ces couleurs. Ça veut sans doute dire que mes goûts sont cohérents!

Courtoisie

Q: Pourquoi avoir choisi le Plateau?

Je trouve que le Plateau est vivant. J’ai toujours envié les gens qui y vivaient, et je me souhaitais de le vivre un jour. Ça a longtemps été un rêve inaccessible, mais j’ai persévéré, et j’ai trouvé un loyer abordable dans ce quartier.

Q: Quelles sont tes adresses chouchous dans le quartier?

J’adore le Pastel Rita pour (vous l’aurez deviné), les couleurs pastel! Je suis souvent à la librairie Drawn & Quarterly sur Bernard, et j’aime bien le Buk & Nola sur Laurier. Sinon, je ne me tannerai jamais des sushis du Tri Express.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

Vite comme ça, je dirais les planchers. C’est des planchers en carreaux de vinyle qui font très école ou hôpital. J’essaie le plus possible de les cacher avec de beaux tapis. Si je le pouvais, je les changerais pour des planchers de bois franc clair parce que ça fait chaleureux.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Ces autres appartements à Montréal risquent de vous plaire:

s