Pourquoi votre ventre gargouille-t-il quand vous avez faim?

Vous vous posez des questions quant à votre santé? 24 heures vous répond. Un ventre qui gargouille est un signe immanquable de la faim. Pourtant, les grognements de votre estomac ne sont pas vraiment causés par la faim. On vous explique.

Dans les faits, votre ventre gargouille toute la journée, sans que vous vous en rendiez vraiment compte. On entend davantage le bruit lorsque votre estomac est vide, ce pour quoi on l’a associé à la faim.

Ce bruit est causé par le péristaltisme, les contractions musculaires tout le long de notre système digestif qui font avancer la nourriture de la bouche à sa destination finale, l’anus.

Lors de ces contractions, la nourriture mélangée à la salive entre en contact avec les sucs gastriques et des bactéries. Pendant ce processus, des poches d’air et de gaz se forment dans le tube digestif. Les gargouillis du ventre sont en fait le résultat de la compression de ces poches gazeuses par le mouvement du péristaltisme.

Lorsqu’il y a de la nourriture dans notre système digestif, ces bruits sont étouffés, mais lorsqu’il est vide, ils résonnent assez fort pour qu’on puisse bien les entendre.



Comment se fait-il que notre système digestif se contracte alors que notre estomac est vide si le péristaltisme sert à faire bouger la nourriture vers la sortie? C’est dans le but de se préparer à recevoir un nouveau repas.

À peu près deux heures après que l’estomac se soit vidé, des hormones sont sécrétées pour en avertir le cerveau. Ce dernier signale alors au système digestif d’augmenter l’intensité du péristaltisme et ces vibrations provoquent la sensation de faim pour nous pousser à manger de nouveau. Elles servent aussi à évacuer les derniers résidus alimentaires, le mucus ou les bactéries qui pourraient autrement s’accumuler.

Ces contractions durent en moyenne 10 à 20 minutes et reviennent toutes les heures jusqu’à ce qu’on mange de nouveau.

Ce qui amplifie les gargouillis du ventre

Ce n’est pas juste notre estomac qui gargouille, mais aussi nos intestins et c’est tout aussi normal. Il se peut cependant que votre ventre grogne plus fort que celui des autres. En règle générale, plus le borborygme est fort, plus il y a de gaz dans votre tube digestif.

Les aliments qui causent une plus grande accumulation de gaz dans le ventre peuvent causer des gargouillis plus sonores, même lorsqu’ils ont lieu dans un estomac plein.

C’est le cas des légumineuses, du chou, mais aussi des boissons gazeuses et autres liquides pétillants. Mâcher de la gomme ou manger rapidement introduit également plus d’air dans le tube digestif, ce qui peut causer plus de gargouillis lors de la digestion.



Faut-il s’inquiéter?

Certaines pathologies peuvent aussi accroître le gargouillement de l’estomac, comme le syndrome du côlon irritable. De gros gargouillis soudains peuvent également annoncer un épisode de diarrhée dans le futur proche, dans le cas d’une indigestion ou d’une gastroentérite ou une colite ulcéreuse.

Cependant, si les grognements de votre ventre ne sont accompagnés d’aucun autre symptôme digestif (nausée, diarrhée, gaz excessifs, constipation, sang dans les selles, perte de poids soudaine, perte d’appétit), il n’y a pas de quoi s’inquiéter pour votre santé: tout le monde a du gaz à passer dans les boyaux à un moment donné!

