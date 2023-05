Une somptueuse propriété au cachet unique dans Rosemont-La Petite-Patrie pour 1 195 000$

Partager







Attention: les chances que vous tombiez sous le charme de cette résidence au cachet renversant sont élevées. Vous serez avertis!

Érigée dans l’animé quartier de Rosemont-La Petite-Patrie, à deux pas (littéralement!) de la station Beaubien et de tous les commerces adorés du coin, on peut dire que cette maison profite d’un emplacement de rêve.

La demeure qui compte 5 chambres à coucher, 2 salles de bain, une salle de lavage, de chaleureux séjours ainsi qu’une vaste cuisine avec de nombreux rangements a été construite en 1900.

De nombreux éléments d’époque ont été conservés au fil des ans. Moulures, boiseries, vitraux, rosaces et lustres continuent en effet de magnifier l’espace encore à ce jour.

Dès le seuil traversé, on est happé par l’élégance et des espaces de vie. Vastes et lumineuses, mais surtout remplies de charme, les pièces ne cessent de nous surprendre.

Qu’il s’agisse de la petite salle d’eau d’époque, du bureau qui abrite une grande bibliothèque ou encore de la salle de bain principale qui rappelle l’Italie, l’un des espaces de la maison réussira certainement à vous séduire.

La visite se conclut sur la charmante terrasse privée, prête à accueillir tous vos apéros entre amis.

Un garage double détaché est également à la disposition des futurs propriétaires.

Cette maison d’exception est actuellement sur le marché pour la somme de 1 195 000$. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Yanick Sarrazin du groupe Re/Max.

