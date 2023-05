Victime d’un cambriolage, Bianca Longpré demande l’aide du public

Partager







Samedi, Bianca Longpré, François Morency et leurs enfants ont eu une bien mauvaise surprise en revenant d’une sortie au parc.

Selon ce que la matriarche de la famille raconte sur Facebook, leur maison de Rosemère a été cambriolée.

Mise à part des lentilles, peu de choses de valeur ont été volées. Cependant, une boîte contenant tous les souvenirs de ses enfants a été prise.

«​​Mais les voleurs ont pris la seule chose qui valait pour moi: une boîte qui contient tous mes souvenirs du début de l’arrivée de mes enfants chez moi. Cette boîte peut sembler contenir des bijoux mais elle ne contenait que les lettres du Père Noël de mes enfants, leurs premiers dessins, les cartes de fête des mères qu’ils m’avaient faites. Elle était dans un tiroir sous mon lit. Seules deux lettres qui étaient à côté sont restées.»

Suite à cet évènement triste, la mère demande l’aide du public afin de retrouver ses biens d’une valeur sentimentale inestimable.

«Si quelqu’un découvre à quelque part, une boîte rose remplie de petits dessins, de photos d’adoption et de lettres au Père Noël faites moi signe.

A tous les pawnshop, si une lentille Canon 400mm F2.8 débarque chez vous avec d’autres lentilles, faites moi signe.

Le Québec est petit. On sait jamais.»

Cependant, elle affirme qu’elle a tout de même passé une belle fête des mères.

«Comme je l’ai dit, ce que j’ai qui vaut tout l’or du monde est avec moi et ce soir, en famille, au souper de la fête des mères on va déjà avoir oublié tout ça en regardant la télé et en espérant que Nathalie Simard gagne à Sortez moi d’ici »

