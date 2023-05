Google lance de nouveaux téléphones Pixel 7a et Pixel Fold et une nouvelle tablette Pixel

Partager







Si l'événement Google I/O est réservé aux développeurs, Google n'a pas oublié sa clientèle grand public en lançant trois nouveaux appareils; deux téléphones et une tablette.

Des trois appareils dédiés au grand public, le téléphone pliable Pixel Fold sera pour l’instant réservé au marché américain.

Téléphone Pixel 7a

Le tout nouveau téléphone série A de 6,1 po est doté de nombreuses fonctionnalités comme le déverrouillage des visages, 8 Go de mémoire vive, un affichage jusqu'à 90 Hz et la recharge sans fil pour la première fois sur un appareil Pixel.

Il offre 24 h d’autonomie et, comme on s’y attend, il est doté de la puce-système maison Tensor G2 qui équipe les Pixel 7 Pro, avec coprocesseur de sécurité Titan. L’authentification ici s’effectue par le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, par reconnaissance faciale, ou par les plus classiques NIP, schéma ou mot de passe.

Google Le téléphone Google Pixel 7a, couleur corail, une version uniquement disponible en ligne

Plus intéressant sont l’appareil-photo grand-angle de 64 Mpx et ultra grand-angle de 13 Mpx avec mise au point automatique et stabilisation optique et électronique de l’image.

En vidéo, ce Pixel 7a enregistre en 4K à 30 ou 60 images par seconde ou en HD 1080p à 30 ou 60 i/s.

Disponible à l'achat dès aujourd'hui à partir de 599 $ (499 $US aux États-Unis — les prix en devise américaine ne sont là que pour vérifier la justesse du prix canadien en fonction du taux de change).

Téléphone pliable Pixel Fold (non disponible au Canada)

Google USA Le nouveau téléphone pliable Pixel Fold de Google

C’est le tout premier téléphone pliable de Google avec un écran de 7,6 pouces une fois ouvert et 5,8 po fermé. Pour l’instant, il est offert fin juin uniquement aux États-Unis contre 1799 $US avec, en promotion, une montre Google Pixel Watch.

Tablette Pixel 11 po

La nouvelle tablette Pixel est dotée d'un écran brillant dans un boîtier en aluminium texturé avec un revêtement nano-céramique unique, conçu pour le divertissement et les jeux. Elle est associée à une station d'accueil haut-parleurs-recharge prête à l'emploi et devient un appareil domestique intelligent utile que vous pouvez utiliser en gardant les mains libres. La tablette Pixel est disponible avec la station d'accueil au prix de 699 $ (499 $US aux États-Unis).

Google Tablette Pixel de Google

En bref, les caractéristiques de cette nouvelle tablette de Google :

écran de 11 pouces pour regarder les émissions et des films avec l'application Google TV préchargée.

revêtement nano-céramique unique et son toucher texturé.

domotique pour contrôler l’éclairage, les caméras et le thermostat de votre maison, pour répondre à une sonnette connectée et pour accéder l’Assistant Google directement depuis votre tablette grâce au mode Hub.

partage rapide de photos, de vidéos, de contacts et de liens en toute sécurité entre vos appareils avec la fonction Partage à proximité (Nearby Share).

édition des photos avec des fonctions de retouche telles que l’Efface magique et Photo Unblur, afin de pouvoir les afficher dans un cadre photo numérique.

appels vidéo HD clairs et nets grâce à une caméra qui vous suit lorsque vous vous déplacez dans la pièce.

dictée de notes, de courriels, de messages avec la saisie vocale de l'assistant.

lecture de vidéos avec la fonction Chromecast intégrée.

