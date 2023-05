Guy A. Lepage souligne le 42e anniversaire de RBO avec une vieille photo et en voici 20 autres, juste pour le fun

Partager







L’animateur de Tout le monde en parle a publié une photo empreinte de nostalgie, sur Instagram.



Guy A. Lepage a pris quelques instants pour célébrer, sur son nouveau réseau social préféré, le 42e anniversaire du groupe d’humour qu’il a co-fondé au début des années 1980.

• À lire aussi: Guy A. Lepage s’en prend au roi Charles III et à Trudeau, par la bande



«Ça fait 42 ans aujourd’hui que ces 5 finissants en Communications à l’UQAM ont décidé de poursuivre leur adolescence au-delà de l’université. (1981)», écrit le papa de Bébéatrice, en légende de la photo qui date assurément des années 80 (selon nous) mais pas nécessairement de 1981 (toujours selon nous).



«On se doit tout», ajoute Lepage, en tagguant ses collègues Bruno Landry, André Ducharme, Yves P. Pelletier et Richard Z. Sirois.



Il n’oublie pas non plus Chantal Francke (qui s’est jointe officiellement à la formation après le départ de Sirois) et Jacques K. Primeau (le gérant du groupe).

• À lire aussi: Guy A. Lepage dit adieu à son chien avec un message touchant sur Instagram



Pour les nostalgiques (et peut-être pour Guy A., s’il lit ceci...), voici 20 autres belles photos de Rock et Belles oreilles dans l’«ancien temps».



JdeM

JdeM

JMTL

JdeM

Crave

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

JdeM

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s