Jason Momoa «déconcerté» par le succès d’«Aquaman»

Jason Momoa a été «complètement déconcerté» par l’accueil qui a été réservé pour son film Aquaman en 2018.

Dans une entrevue pour Men’s Health, la vedette de Game of Thrones a évoqué la réception du film de superhéros, qui a engrangé plus d’un milliard de dollars au box-office et reste le film de l’univers DC le plus rentable à ce jour. «Eh bien, pour être parfaitement honnête, j’ai été absolument déconcerté qu’Aquaman ait été si bien reçu, a-t-il reconnu. J’ai fait des choses incroyables, que personne ne voit, et dont tout le monde se fout. Dans ce métier, on ne peut jamais savoir.»

La vedette de 43 ans a ajouté: «Je ne fais rien en me disant: “Oh, je vais gagner 1 milliard de dollars avec ça.” J’y vais et je fais de mon mieux.»

Jason Momoa a admis que sa frustration avec Aquaman tenait au fait que «différents réalisateurs [avaient] des idées différentes sur qui est Aquaman». «Ce n’est pas que je me fiche d’Aquaman, c’est un personnage merveilleux, a-t-il expliqué. Aquaman est probablement le personnage le plus dur de l’histoire de la bande dessinée. On se moque de lui et il est ridiculisé, mais j’ai essayé de lui donner un corps et une âme, et j’en suis fier à certains égards.»

Jason Momoa reprend son rôle dans la suite Aquaman et le royaume perdu, qui a connu de nombreux retards et qui sortira en décembre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait une certaine pression pour que le succès soit encore au rendez-vous, il a répondu: «Non. Tout ce que je peux faire, c’est tout donner. Mais c’est entre les mains de beaucoup d’autres personnes.»

L’avenir de nombreux acteurs et personnages de DC est incertain suite à la récente nomination de James Gunn et de Peter Safran à la tête de DC Studios. Bien qu’il ait refusé de divulguer tout détail sur son avenir avec le studio, il a déclaré qu’il restait encore beaucoup d’histoires à raconter.