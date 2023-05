Les locataires doivent épargner 50% plus que les propriétaires pour leur retraite

Partager







Les locataires milléniaux devront économiser 50% plus et travailler trois ans de plus pour disposer d’un revenu raisonnable à la retraite que les propriétaires de la même génération, révèle le Baromètre du degré de préparation à la retraite de Mercer.

Un locataire devra ainsi épargner huit fois son salaire pour pouvoir prendre sa retraite à 68 ans. En revanche, un propriétaire doit économiser un montant équivalent à 5,25 fois son salaire pour partir à la retraite à 65 ans.

C’est que les propriétaires n’ont pas autant de dépenses récurrentes que les locataires: ils n’ont pas de loyer à payer chaque mois – dans la mesure où leur hypothèque est remboursée au complet – et disposent d’un actif qu’ils peuvent vendre afin de subvenir à leurs besoins, affirme Mercer.

«À l’inverse, les locataires doivent payer un loyer chaque mois, sans quoi ils risquent l’éviction, qu’ils aient 25 ans ou 85 ans», écrit la firme de consultation.

Mercer estime qu’un niveau de revenu approprié à la retraite équivaut à 69% du revenu à la retraite, qui comprend les prestations gouvernementales, avec une probabilité de 75% de ne pas manquer de fonds avant le décès.

Moins de propriétaires qu’avant

Selon des données de Statistique Canada publiées en septembre 2022, 34,3% des jeunes âgés entre 25 et 29 ans sont propriétaires. À titre de comparaison, en 2011, ils étaient 38,5%. Or, sachant que les jeunes sont de moins en moins propriétaires, ils devront épargner davantage s’ils veulent espérer disposer d’un revenu raisonnable rendus à l’âge d’or.

C’est plus facile à dire qu’à faire. Près de huit Canadiens sur dix (79%) âgés entre 18 à 34 ans estiment qu’épargner pour la retraite coûte trop cher, révèle un sondage du régime de retraite ontarien Healthcare of Ontario Pension Plan. D’ailleurs, 35% disent n’avoir encore rien épargné pour la retraite.

