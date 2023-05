Mélanie Maynard et Julie Bélanger mettent fin à leur conflit en se parlant dans le blanc des yeux

Partager







Julie Bélanger recevra Mélanie Maynard dans sa série documentaire, donnant droit à une discussion où les deux animatrices mettent le passé derrière elles et feront la paix.



• À lire aussi: Voyez les premières images de la percutante série de Julie Bélanger



Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire, il faut rappeler que les deux femmes coanimaient Deux filles le matin entre 2005 et 2008. Une querelle entre les deux avait éventuellement poussé Julie à quitter l'émission. Voilà qu'après 15 ans sans se parler, elles sont prêtes à enterrer la hache de guerre.

En effet, l'eau a coulé sous les ponts, et le duo se livrera dans une discussion franche et mature dans le cadre de la série documentaire de Julie Bélanger, Imparfaite, où elle aborde dans chaque épisode des épreuves auxquelles elle a été confrontée, tout en recevant des personnalités publiques et des spécialistes pour en parler.



Un extrait de leur rencontre a été partagé sur les réseaux sociaux de la plateforme Vrai, et on y est témoin de beaucoup de vulnérabilité de la part des deux personnalités québécoises.

• À lire aussi: Mélanie Maynard porte plainte contre l’homme qui l’a harcelée avec des photos inappropriées



Avec la candeur qu'on lui connaît, Mélanie Maynard casse la glace en assumant pleinement le malaise ambiant, lançant qu'elle ne se sent pas en contrôle et que «même que [le divan de Julie Bélanger, chez qui se déroule l'entrevue], ne veut pas d'elle.»

• À lire aussi: Mélanie Maynard a posé un beau geste de sororité à l'endroit de Patricia Paquin



«On m'a raconté des choses que t'as vécues, que moi je savais pas. Je l'ai pas vécu de la même façon. C'est sûr que ça venait me chercher, ça remontait des affaires, une image de moi que j'aimais pas. T'as eu beaucoup plus mal que moi. Je t'ai fait mal parce que j'avais pas la sensibilité, à l'époque, de comprendre ce que tu vivais», admet la nouvelle animatrice de Sucré salé à son ancienne coanimatrice.



Elle poursuit, avec franchise: «Avec du recul, j'aurais tellement aimé avoir la sensibilité d'aller faire: ''Hey Julie, viens on va s'asseoir et on va arrêter de s'haïr. Comment ça se fait qu'on a commencé à s'haïr de même?''»

• À lire aussi: Mélanie Maynard a essayé la recette de «coca-cola santé» de TikTok et elle trouve que «ça peut»



De son côté, Julie Bélanger a concédé que ses mois de travail avec Mélanie lui avaient permis de défaire son «armure» et sa tendance à vouloir être parfaite, ce qui, au final, lui aura été bénéfique.

L'extrait complet est en tête de l'article.



En plus de Mélanie Maynard, Julie Bélanger ira aussi à la rencontre d'autres vedettes québécoises, telles qu'Ingrid Falaise, José Gaudet, Maripier Morin et bien d'autres.



Imparfaite sera disponible sur la plateforme Vrai dès le 23 mai.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s