Une prof de Floride dans le trouble pour avoir montré un film de Disney avec un personnage gai

Une enseignante d’une école primaire de la Floride a fait l’objet d’une plainte après avoir présenté à ses élèves un film de Disney dont l’un des personnages principaux est gai. La prof s’est tournée vers les réseaux sociaux pour se défendre.

Jenna Barbee, enseignante à l’école Winding Waters dans le comté de Hernando, a montré le film d’animation Strange World, explique-t-elle dans une vidéo TikTok vue plus de 3,3 millions de fois en 24 heures. Elle voulait offrir une pause à ses élèves, dit-elle.

L’enseignante, qui en est à sa première année scolaire, affirme qu'une mère, qui fait partie du groupe ultraconservateur «Moms for Liberty», l’a signalée au département de l’Éducation de la Floride pour «endoctrinement»

L’intrigue du film se concentre sur une équipe d’explorateurs à la recherche d’une plante rare qui fournit de l’énergie. L’un des personnages centraux du film est gai et a un crush sur un autre personnage masculin.

Jenna Barbee affirme que le film avait un lien direct avec ce qu’elle enseigne aux élèves, soit les sciences de la Terre et les écosystèmes.

Rien à voir

Jenna Barbee est officiellement sous investigation pour une possible violation de la loi Don’t Say Gay (Loi sur les droits parentaux en éducation). Cette loi interdit aux enseignants et aux élèves de discuter d’orientation sexuelle ou d’identité de genre à l'école.

Dans sa vidéo, l'enseignante martèle que l’orientation sexuelle du personnage n’avait rien à voir avec son choix de film.

«J’ai beaucoup d’élèves de cinquième année qui sont venus me voir cette année, bien avant la projection de ce film, pour me parler de leur appartenance à la communauté [LGBTQ+]. Ce n’est pas une grosse affaire pour moi. Alors j’ai juste dit, "OK, génial, je ne fais qu’accepter".»

Des élèves traumatisés

Dans le cadre de l’enquête menée par le département de l’Éducation de la Floride, tous les élèves de Jenna Barbee ont été interrogés séparément par les autorités. Ironiquement, ajoute-t-elle, aucune autorisation parentale n’était requise.

«Êtes-vous conscient du traumatisme que ça va causer à certains de mes élèves?», demande Mme Barbee. «Alors que certains d’entre eux ont du mal à venir me parler et être à l'aise, un enquêteur est autorisé à venir les interroger», déplore-t-elle.

Elle ajoute qu’elle n’oserait jamais endoctriner quiconque et que son objectif était de diffuser «un message de gentillesse, de positivité et de compassion pour tout le monde».

