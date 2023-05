Deux bars de Montréal se classent parmi le top 3 des meilleurs du Canada

Partager







Le prestigieux classement des «Canada's 50 Best Bars 2023» vient tout juste d’être rendu public. Bonne nouvelle, deux adresses montréalaises figurent dans le top 3!

Après le palmarès de Canada’s 100 Best qui fut dévoilé lundi, et où 34 délicieux restaurants du Québec se sont hissés dans les 100 meilleurs restaurants au Canada, il est temps de mettre en lumière les meilleurs bars du pays.

Cette liste classe les meilleurs bars à vin, bars à cocktails et bière d'un océan à l'autre.

Parmi ces 50 bars, deux bars populaires à Montréal se sont attiré les éloges, et figurent au sommet du prestigieux palmarès.

Il s'agit du speakeasy le Cloakroom Bar (en deuxième position) et du bar à cocktails Atwater Cocktail Club (en troisième position). La première place fut décernée au bar de Toronto, Civil Liberties.

Les bars montréalais Milky Way (#9), The Coldroom (#15), le speakeasy Sans Soleil (#34), le Majestique (#43) et l'Isle de Garde (#48) figurent également sur la liste.

Il n'est pas surprenant de retrouver le Atwater Cocktail Club en troisième position. Habitué des palmarès, ce bar est d'abord et avant tout un bar de quartier qui détient des bouteilles de vin rarissimes et un menu soigné de cocktails allant des classiques aux audacieuses créations. Des petits plats circulent afin d'accompagner les cocktails et le vin qui coule à flots.

Au deuxième rang, le Cloakroom se démarque par son approche puriste et ses 25 places assises. Le tout se déploie dans un incroyable bâtiment centenaire du quartier Golden Mile près du centre-ville. Si vous faites le détour par là, tâchez d'essayer leur liqueur maison aux fraises.

La liste des 50 meilleurs bars du Canada se cache ici.

