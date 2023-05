«Gros mâles blancs hétéros toxiques»: Math Duff ridiculise Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse de La Poche Bleue

Partager







De passage à La Poche Bleue, l’humoriste Mathieu Dufour s’est allègrement moqué de ses deux hôtes, les ex-hockeyeurs Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse.

Lors d’un segment où Dufour racontait que des admirateurs faisaient parfois de longues heures de route pour venir se prendre en photo à proximité de son panneau publicitaire situé sur le bord de l’autoroute 20, il s’est arrêté pour éructer.

Le rot qu’il a lâché était très délicat et contrastait beaucoup avec le côté de lui étonnamment viril qu’il venait de dévoiler aux deux anciens joueurs du Canadien.

En effet, quelques minutes plus tôt, le trio avait vécu un beau moment entre «boys» où Dufour se disait fier de s’être «senti mâle».



«Ça se gratte la poche pis ça parle de femmes», s’était-il exclamé, s'enorgueillissant de son admission dans le club des hommes virils.



En confiance, il a admis, un peu plus tard, qu’il ne laissait pas sa condition physique au hasard.

«Je suis calicement en forme. Je deadlift 300 livres», a-t-il confié, suscitant l’hilarité de ses hôtes, qui n’en revenaient pas.



Mais pour en revenir au rapport gazeux, l’ambiance était donc digne d’un «boys club» lorsque Math Duff a discrètement fait jaillir le bruit de sa bouche.

Peu impressionné par la vigueur de l’éructation, Max Lapierre lui a fait remarquer l’étrange contraste entre le gars qui se vante de lever 300 livres et celui qui rote délicatement.



«C’est quoi, tu ris de moi parce que chu gay?», lui a alors lancé Dufour, avec humour. «M’a te cancel mon esti, m’a te cancel. Mes estis de gros toxiques!»



«Mes gros mâles blancs hétéros toxiques», a-t-il ajouté pour ridiculiser Lapierre et Latendresse, qui en pleuraient presque de rire.



[Ça se passe à partir de 1:16:15]



Dufour a ensuite mentionné qu’il ne se définissait pas comme homosexuel, mais plutôt comme quelqu’un de drôle, «que t’apprends sur le side qu’il est gay».

