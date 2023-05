Simon Pegg a caché son alcoolisme à ses collègues de Mission: Impossible

Partager







Simon Pegg a parlé de son ancienne dépendance à l'alcool.

Dans un récent épisode de l'émission de radio Desert Island Discs de la BBC, l'acteur britannique a révélé avoir caché son alcoolisme à ses camarades de tournage de Mission: Impossible III, dont Tom Cruise et Michelle Monaghan.

«Vous devenez très sournois quand vous avez quelque chose comme ça dans votre vie, a-t-il reconnu. Vous apprenez à le faire sans que personne ne s'en aperçoive car ça prend le dessus. L'alcoolisme veut rester et il fera tout ce qu'il peut pour ne pas être arrêté.»

«Finalement, ça en arrive à un point où ça ne peut plus être caché, et c'est à ce moment-là, heureusement, que j'ai pu sortir de ce bas-fond», a-t-il poursuivi.

L'acteur et scénariste de Shaun of the Dead a attribué sa dépendance à l'alcool à une série de problèmes de santé mentale qu'il avait initialement développés à l'adolescence.

La naissance de sa fille, Matilda, en 2009 l'a forcé à admettre qu'il avait besoin d'aide et il a commencé son chemin vers la sobriété.

Il avait précédemment révélé qu'il s'était inscrit en cure de désintoxication peu de temps avant la production de Mission: Impossible – Ghost Protocol en 2011.

Lors de son entrevue, il a également expliqué qu'il taquinait souvent Tom Cruise à propos de sa renommée.

«On en rit. Je veux dire, je me moque toujours de lui pour ça, vous savez, des choses auxquelles il peut accéder, a-t-il plaisanté. Il apprécie le ridicule parfois.»

Simon Pegg devrait reprendre son rôle d'agent de terrain Benji Dunn dans Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1, qui sortira en salles le 12 juillet.

