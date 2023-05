Un nouveau labyrinthe débarque à Laval et ça vaut le détour

Partager







De passage à Laval? C’est l’occasion de mettre un peu de piquant dans votre journée et d’aller affronter l’aventure SOS Vortex.

Cet immense labyrinthe ouvert depuis le 13 mai dernier vous promet un véritable voyage dans le temps digne d’un film de science-fiction.

• À lire aussi: Ce parc d’attractions est de retour et c’est l’endroit rêvé pour une date à la The Notebook

Relevez le défi avec vos proches et tentez de vous échapper le plus rapidement possible du vortex créé par le savant fou de SOS Vortex.

Le circuit du labyrinthe est délimité par des conteneurs recyclés aux designs pop art, à deux pas du Carrefour Laval.

Une fois votre chemin retrouvé, vous pourrez célébrer avec une boisson, une sucrerie ou une glace au petit bistrot adjacent.

Voilà une sortie idéale pour une expérience ludique digne d’un film de science-fiction.

3035, boul. Le Carrefour, Laval

Horraires

Réservez vos billets ici

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s