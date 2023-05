Une compagnie offre 100 dollars de l’heure pour regarder TikTok

Partager







Une firme spécialisée dans le marketing d’influenceurs est à la recherche de candidatures pour trois postes temporaires de «regardeurs de TikTok».



En effet, selon ce qu’écrit Ubiquitous sur son site web, ce ne sont «pas un mais trois observateurs professionnels de TikTok qui seront payés 1000 $ chacun».

On précise que les heureux élus seront payés «100 $ de l'heure pour participer à une session de visionnage TikTok de 10 heures pour nous aider à découvrir les nouvelles tendances émergentes "sur le terrain"».



Ainsi, les personnes recherchées sont des gens qui ont déjà un compte TikTok et qui connaissent la plateforme, en plus d’avoir un œil sur les tendances du moment.

Il faut bien sûr avoir au moins 18 ans pour proposer sa candidature.

Regarder TikTok n’est toutefois pas la seule tâche qui incombera aux personnes choisies

Ces dernières devront également remplir un formulaire où elles consigneront les nouvelles tendances qu’elles repèreront.

Pour soumettre sa candidature, il faut remplir le formulaire de participation sur le site web d’Ubiquitous, et s’assurer d’être abonné à la chaîne YouTube de l’entreprise.

On peut aussi, de façon optionnelle, gazouiller un message expliquant pourquoi on devrait obtenir le poste.

Cela permettrait d’avoir une «considération prioritaire dans le processus de sélection».

L’offre prend fin le 31 mai, donc ça vous laisse exactement 2 semaines pour vous créer un compte TikTok et comprendre comment ça marche...

