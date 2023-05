Moisissure, insonorisation, entretien: voici quoi vérifier quand vous visitez un logement

Partager







Vous déménagez et vous êtes en train de planifier une visite pour votre prochain appartement? Voici une liste de 8 choses à vérifier pour vous assurer qu’il convient à vos besoins et éviter les surprises après votre emménagement.

On a demandé l’avis de Daniel Lauzon, homme à tout faire et fondateur de l’entreprise Beau-frère à louer.

Avant d’entrer dans le logement

Avant même de mettre les pieds dans le logement, portez attention à la façade extérieure. «Si l’extérieur de l’immeuble est mal entretenu, vous n’aurez sûrement pas un appart de luxe à l’intérieur», lance Daniel Lauzon.

Si l’appartement se situe dans un immeuble de plusieurs logements ou condos, assurez-vous que la porte d’entrée commune puisse toujours être barrée en tout temps pour votre sécurité.

Prenez également le temps d’observer les espaces communs, propose la Société immobilière Bélanger sur son site web . «Cette petite visite vous informera sur l’importance qu’accordent les propriétaires à l’entretien des lieux. Profitez-en pour vous informer sur les responsables de la maintenance et s’ils sont faciles à contacter», écrit-on.

Isolation

Si le logement est équipé de deux fenêtres d’une seule épaisseur, comme c’est le cas de plusieurs vieux appartements montréalais, il faudra vous attendre à payer plus cher en électricité durant l’hiver, explique Daniel Lauzon.

Les fenêtres et les portes à double vitrage et qui ont un gaz inerte entre les deux parois de verre offrent une bien meilleure isolation, toujours selon l’expert.

S’il est possible pour vous de le faire, informez-vous auprès du locataire actuel sur sa facture d’électricité afin de vous donner une idée de la qualité de l’isolation. Si non, vous pouvez vous rendre sur le site d’Hydro-Québec et connaître le coût annuel moyen en entrant l’adresse.

Daniel Lauzon recommande aussi de jeter un œil au fonctionnement du chauffage. Un thermostat numérique est plus efficace et plus précis qu’un thermostat mécanique, par exemple.

Insonorisation

Essayez de prévoir votre visite dans le jour, à une heure plus occupée: ça vous permettra de déterminer le niveau de bruit – et surtout la qualité de l’insonorisation – dans votre futur logement.

«Ça vous donne une idée du bruit ambiant, si les murs sont faits en carton ou sont bien isolés, ça peut être un enjeu assez important», soulève l’homme à tout faire.

«Demandez à quelqu’un de parler fort ou de faire jouer de la musique dans le corridor pour voir si le bruit vous dérange», suggère à son tour la Société immobilière Bélanger.

Moisissures et humidité

Observez les murs extérieurs et les contours des fenêtres pour repérer des taches noires ou vertes de moisissure, puisque c’est à cet endroit que s’accumule généralement le plus d’humidité.

La moisissure de surface, causée généralement par un manque de ventilation, peut facilement être lavée à l’aide d’un produit anti-moisissure, explique Daniel Lauzon. C’est notamment le cas si l’ancien locataire n’allumait pas la hotte de ventilation dans la cuisine ou n’ouvrait pas les fenêtres pour aérer l’espace.

Ce type de moisissure est plus souvent retrouvé dans la cuisine, dans la salle de bain, derrière des meubles, dans les fonds d’armoires ou à l’intérieur d’une garde-robe. Portez une attention particulière à ces endroits.

Si le mur est mou et d’une couleur anormale ou plus frais qu’ailleurs, ça peut être une indication d’un problème plus grave. Bien que ça peut être difficile de le faire lors d’une visite d’appartement, si vous êtes capable de rentrer facilement un objet pointu dans le mur, c’est signe qu’il y a de la moisissure, propose Daniel Lauzon.

«C’est une grosse alarme», signale l’expert, qui recommande de songer à se tourner vers un autre logement.

Pression d’eau et plomberie

Vous pouvez vérifier le drainage de la toilette en tirant la chasse d’eau.

Pour ce qui est de la pression d’eau, ouvrez plusieurs robinets à la fois ainsi que la douche, suggère la Société immobilière Bélanger. «Si la pression d’eau devient très faible, des problèmes sont à prévoir lorsque plusieurs locataires consommeront l’eau au même moment», dit-on.

Si seulement l'un des robinets a une pression plus basse, il est probablement défectueux et doit être changé.

Vérifiez aussi la pomme de douche. Comme le propriétaire ne change généralement pas la pomme de douche entre les locataires, il peut y avoir du calcaire accumulé qui affecte la pression d’eau.

C’est facile à régler avec un produit qui enlève le tartre ou en changeant tout simplement de pomme de douche.

Balcon

Vous pouvez vérifier la solidité des rampes en les secouant légèrement afin de s’assurer qu’elles sont bien fixées au mur.

«C’est normal qu’il y aille de la rouille, mais s’il y a de la corrosion, que le métal est grugé, c’est un gros signe qu’il faut faire attention», souligne Daniel Lauzon.

«On voit ça plus dans les vieux apparts du Plateau-Mont-Royal, par exemple, mais vérifiez aussi la solidité du plancher, qui sont souvent faits de vieilles planches de bois», ajoute-t-il.

Interrogez le voisinage

Arrivez quelques minutes avant votre visite pour tenter de parler avec des voisins ou des personnes qui demeurent dans l’immeuble.

Ça peut vous donner une idée du type de personnes qui pourraient devenir vos voisins. Vous pouvez même en profiter pour poser des questions sur la qualité de l’insonorisation, le prix de l’électricité ou la relation entre le propriétaire et ses locataires, croit Daniel Lauzon.

Accessibilité des lieux

Il peut être pertinent de vérifier s’il est facile de vous déplacer entre votre logement et votre lieu de travail ou d’étude. Regardez si des services essentiels comme une épicerie ou une pharmacie se situent à proximité.

Si vous avez une voiture, assurez-vous qu’il sera possible de vous stationner aisément à proximité. Si non, vérifiez qu’il y a du transport en commun accessible.

