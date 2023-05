Noémie Dufresne révèle avec qui elle couchera dans sa vidéo cochonne et tout le monde (ou presque) est déçu

Partager







Alea Jacta Est! (Ça veut dire «Le sort en est jeté!», pour ceux qui ne parleraient pas le latin...)



Après trois épisodes hauts en couleur de la web-réalité The Only One, on sait enfin qui sera l’heureux élu qui pourra devenir le premier partenaire sexuel devant la caméra de Noémie Dufresne, mais ce n’est pas le candidat que l’on favorisait.

• À lire aussi: «The Only One»: il ne reste que 2 des candidats qui veulent coucher avec Noémie Dufresne, dont notre préféré

Rappelons qu’à l’issue de la série web de la vedette d’OnlyFans, deux participants étaient finalistes, et courraient donc la chance de remporter le grand prix: coucher avec la starlette dans une vidéo coquine et 5000$ en argent.



Il revenait au public de départager les deux concurrents (le beau grand chevelu et moustachu Alex et le séducteur belge Julien) en votant sur le site de la belle Noémie.

On ne se le cache pas, au Sac de Chips, on a été conquis par la performance éblouissante d’Alex, qui était à la fois rigolo, charmant et viril.

• À lire aussi: «The Only One»: un des candidats qui veulent coucher avec Noémie Dufresne l’a séduite en lui parlant de pandas roux



Julien n’était pas un vilain candidat et il a lui aussi livré la marchandise lors des auditions, mais lorsqu’on lit les commentaires sous les trois vidéos sur YouTube, il est évident que le public québécois espérait, à notre instar, qu’Alex devienne «Le seul et unique».



Or, coup de théâtre!

C’est Julien qui partagera la vedette avec Noémie Dufresne dans la première vidéo homme-femme de cette dernière sur OnlyFans.



Dans les commentaires sur Instagram, plusieurs fans de la web-série étaient consternés de voir qu’Alex n’est pas le grand vainqueur.

Capture d'écran / Instagram Noémie Dufresne



Et puisque les résultats du vote sur le site internet de Noémie Dufresne n’ont pas été dévoilés publiquement, cela ouvre la porte à plusieurs spéculations.

Capture d'écran / Instagram Noémie Dufresne

Capture d'écran / Instagram Noémie Dufresne

Capture d'écran / Instagram Noémie Dufresne



Il est vrai, comme le mentionnent des usagers d’Instagram, que Julien était le seul de tous les participants à la série à avoir de l’expérience en vidéo XXX sur OnlyFans.

• À lire aussi: Noémie Dufresne élimine les premiers candidats dans sa web-série pour trouver un partenaire pour tourner une vidéo 18 ans et plus

Est-ce que c’est cela qui a joué en sa faveur?

Est-ce qu’Alex s’est désisté, ouvrant la porte à Julien?



Est-ce que tout cela était organisé depuis le début?



Est-ce une conspiration?



Nous ne le saurons probablement jamais.



Mais c’était un fichu de bon divertissement YouTube et on a hâte de voir la fameuse vidéo mettant en vedette Julien et Noémie.

On vous promet une critique détaillée et juteuse!



(En attendant, on va voir si on peut passer un abonnement OnlyFans sur notre compte de dépenses...)

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s