On a pris un chocolat chaud avec Manon Massé

Après six ans comme porte-parole féminine de Québec solidaire, Manon Massé tirera bientôt sa révérence. 24 heures s’est entretenue avec la politicienne pour faire le bilan et parler de l’avenir et de la place des femmes en politique.

Toutes les têtes se retournent lorsque Manon Massé entre dans le café Paquebot, rue Saint-Laurent, à Montréal, où elle nous avait donné rendez-vous. «Je vais prendre un chocolat chaud s’il te plaît», demande-t-elle en se frottant les mains.

Le chocolat chaud à peine entamé, on entre dans le vif sujet: sa décision de passer le flambeau.

«Tu sais, le plus dur, c'est de prendre la décision, confie-t-elle. Mais à partir du moment où la décision était prise... Pour moi, il y a eu quelque chose de libérateur, hier.»

Ça ne veut toutefois pas dire qu’elle quitte la politique: elle restera députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques pour continuer de s’occuper de «son monde».

«L'image que j'ai, [c’est que] ma vieille batterie, elle se recharge moins vite. Comme une batterie de cellulaire, elle se vide plus vite aussi. Et considérant ce que je suis venue faire en politique, maintenant, c'est [de décider] où je mets cette énergie-là qui reste dans ma batterie», explique-t-elle.

Un des dossiers sur lesquels elle souhaite se concentrer: la crise du logement.

«Ça n'arrête pas, les évictions. Ça n'arrête pas! C'est comme si, pendant plusieurs années, Montréal avait réussi tant bien que mal à ne pas trop rentrer dans le jeu de la financiarisation de l'habitation. Là, on est en plein dedans», regrette l’élue.

Donner le goût de la politique aux jeunes

Manon Massé renonce à son rôle de co-porte-parole avec l’impression d’avoir donné aux jeunes qui la suivent le goût de la politique.

«Je pense que je leur ai fait découvrir que la politique au Parlement du Québec, la politique partisane, ils doivent s’y intéresser, parce que ça les concerne. Je pense que je leur ai ouvert une espèce de fenêtre [qui leur a fait réaliser] qu’un politicien, ce n'est pas juste quelqu'un à cravate qui veut faire de l'argent. Ça peut être quelqu'un comme Manon qui veut la démocratie.»

Environnementaliste des premiers jours

Manon Massé le précise: elle est environnementaliste depuis des lustres, bien avant l’arrivée Gabriel Nadeau-Dubois dans sa formation politique. Pendant la COP21, en 2015, elle a échangé avec des jeunes sur l’environnement et la crise climatique. Elle se souvient avoir été confrontée pour la première à l’écoanxiété que ressentent de plus en plus de jeunes.

«Je pense que comme politicienne, je suis une des premières qui a abordé cet enjeu-là avec [les jeunes], en reconnaissant ce qu’ils et elles vivaient comme stress, comme angoisse. À partir de ce moment-là, ma parole était dirigée vers ces jeunes-là. Pas juste pour leur dire: “Ah oui je comprends”, mais pour dire: “Fais quelque chose avec ça, ne reste pas tout seul avec ça chez vous”.»

Un appel aux femmes... et à la différence

Ce que Manon Massé espère pour l’avenir: un Québec dirigé par Québec solidaire – elle y croit – et voir de plus en plus de femmes motivées à changer les choses se lancer en politique.

«J'espère que mon appel aux femmes à se faire confiance [a été entendu]. C'est sûr que c'est une grosse job [la politique], mais qu'est-ce qui t'arrête à 30 ans? À 30 ans, on est capable de tout», dit-elle.

Manon Massé se réjouit finalement d’avoir ouvert la route aux femmes et aux hommes qui ne correspondent pas nécessairement à l’image qu’on se fait des politiciens de foncer.

«Après avoir vu Manon Massé comme première candidate et comme porte-parole [de Québec solidaire], je pense que la question de l'image maintenant, c'est réglé, on s'en fout. Soit celle que tu es et ça, c'est ta force et ta puissance. C'est de ça dont on a besoin pour changer le monde», insiste-t-elle.

