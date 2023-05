[VIDÉO] Naomi dévoile ses meilleures adresses à Montréal

Partager







Celle qu'on pourra voir en spectacle au festival Métro Métro le 21 mai prochain s'est prêtée au questionnaire J’irai où tu iras et partage ses meilleures adresses à Montréal et aux alentours.

• À lire aussi: Le Festival Metro Metro dévoile sa programmation officielle et vous ne devinerez JAMAIS les têtes d’affiche

Depuis des années, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sonder les artistes d’ici afin de connaître leurs carnets d’adresses.

Multidisciplinaire comme pas deux, Naomi se démarque tant par sa carrière musicale que par ses prouesses comme danseuse et chorégraphe (allô, le clip de Rihanna!). On craque pour ses airs estivaux qui nous transportent directement dans les Caraïbes et pour ses looks de feu.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les meilleures adresses de Naomi.

Elle dévoile dans la vidéo ci-haut sa passion pour les tacos, quoi commander lors d’un passage au Barbara Vin, où on peut la croiser lorsqu’elle sort prendre un verre et plus encore.

Bonne écoute!

