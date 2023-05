Des Québécois se souviennent qu’ils mangeaient des bâtons de cannelle à l’école primaire et ça nous intrigue

Partager







Une publication Facebook assez nichée a récemment attiré notre attention.



Dans le groupe Facebook Souvenirs Jeunesse, où sont nostalgiquement ressassés des souvenirs de jeunesse (duh!), une utilisatrice a écrit, ce mardi, un message qui avait pour but de la rassurer.

«Hier soir j'ai demandé à mon chum s'il mangeait des bâtons de cannelle au primaire (j'ai 40 ans, lui 39). Il m'a répondu un NON catégorique rempli de jugement 😂. Dites-moi que je ne suis pas la seule à en avoir mangé, c'était super populaire à mon école», a indiqué Bianca Séguin, sans se douter qu’elle était loin d’être seule.

Capture d'écran / Facebook Souvenirs Jeunesse



Sous sa publication, des centaines de personnes se sont manifestées pour écrire qu’elles aussi, elles mangeaient des bâtons de cannelle dans leur cour d’école.

Capture d'écran / Facebook Souvenirs Jeunesse



Ce qui est curieux, c’est que l’auteur de ces lignes et ses collègues du Sac de Chips (une brochette de gens âgés entre 23 et 43 ans et ayant grandi dans différentes régions du Québec et du Nouveau-Brunswick) ont tous eu la même réaction: «Ben voyons donc! J’ai jamais entendu parler de ça. Ça me dit fuck all.»



On serait donc dans la même équipe que le chum de Bianca Séguin.

Mais peut-être qu’on n’est pas représentatifs de la population québécoise en général...

Et l’étrange unanimité des commentatrices sous la publication du groupe Souvenirs Jeunesse (qui disent à peu près toutes «Ah oui Geneviève, t’en souviens-tu? On en a tellement mangé! On avait même essayé d’en fumer!») n’est peut-être pas représentative non plus.

Où est la vérité?



Peuple québécois, dis-le nous ci-dessous!

Sondage Avez-vous déjà mangé des bâtons de cannelle quand vous étiez à l’école primaire? Ben oui! C’est un classique. Non, ça ne me dit rien pantoute! Partagez votre résultat sur Facebook

