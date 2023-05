Éditez vos images avec les nouveaux outils photo de Google dopés à l’intelligence artificielle

Partager







La fonction Magic Editor, présentée lors de la conférence des développeurs Google I/O, permet aux utilisateurs de modifier des parties spécifiques de leurs photos, telles que le premier plan ou l'arrière-plan, et même de repositionner des sujets pour obtenir des clichés mieux cadrés grâce aux algorithmes de l’intelligence artificielle (IA).

De plus, celle-ci permet aux utilisateurs de supprimer des éléments indésirables des photos, tels que des personnes ou des objets, et d'ajuster la composition en faisant glisser le sujet vers un autre endroit de l'image.

Amélioration globale des photos

Les capacités d'édition assistée par ordinateur de Magic Editor sont similaires à la fonction de découpe d'image d'Apple pour iOS 16 qui isole les sujets de l'arrière-plan pour diverses applications créatives.

Cependant, Google Photos se concentre sur l'amélioration de la qualité globale des photos plutôt que sur la fourniture d'outils d'édition. Les algorithmes d'IA de Magic Editor visent à créer des images d'apparence naturelle et bien composées, sans qu'elles paraissent lourdement éditées ou générées par l'IA.

Intégrées à Google Photos

En outre, Magic Editor peut combler les lacunes des images à l'aide de techniques d'IA générative. Par exemple, si un sujet est décentré dans une photo, l'utilisateur peut le repositionner et laisser l'IA générer des éléments supplémentaires, tels que l'extension d'un banc ou l'ajout de ballons.

Cette fonctionnalité est comparable à celles que l'on trouve dans d'autres applications de retouche photo comme Lensa ou Photoleap, mais Google Photos l'intègre dans son application principale d'organisation des photos, ce qui évite de devoir la télécharger séparément.

Google Exemple d'édition photo à l'aide d'outils gérés par IA

Disponibilité de Magic Editor plus tard cette année

Google prévoit de lancer Magic Editor à titre expérimental dans le courant de l'année. Elle sera d'abord disponible sur certains téléphones Pixel et les commentaires des utilisateurs seront essentiels pour améliorer ses performances. Bien qu'il ne soit pas certain que Google fasse payer cette fonctionnalité à l'avenir ou la rende exclusive aux appareils Pixel, il est possible que Magic Editor devienne un avantage pour les abonnés Google One, à l'instar de l'outil Magic Eraser introduit précédemment.

Google n'est pas étranger à l'édition d'images basée sur l'IA. Magic Eraser vous permet déjà de supprimer les sujets indésirables, tandis que Photo Unblur redonne de la netteté aux images instables. Magic Editor, cependant, va encore plus loin. Cette technologie ajoute un contenu qui n'existait pas et vous permet de reprendre des clichés dont la composition n'était pas parfaite. Vous pouvez bien sûr manipuler les clichés avec des éditeurs comme Photoshop d'Adobe, mais cette fonction est à la fois plus simple et incluse dans l'application de gestion des photos.

1,7 milliard de photos éditées chaque mois

Bien que de plus amples détails sur la technologie d'IA sous-jacente et son calendrier de développement n'aient pas encore été communiqués, Google souligne l'importance de la base d'utilisateurs de Google Photos, avec plus de 1,7 milliard de photos éditées chaque mois. En tirant parti de l'IA générative et des capacités d'édition avancées, Magic Editor vise à améliorer l'expérience des utilisateurs en matière d'édition de photos et à produire des images de haute qualité au sein de l'écosystème Google Photos.