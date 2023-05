Google rend hommage à la poutine

Partager







Si vous vous rendez sur Google aujourd’hui pour voir en quelle année une vedette est née ou pour vérifier l’orthographe d’un mot (c’est littéralement les seules choses qu’on fait sur Google), vous allez probablement remarquer quelque chose de très spécial.

• À lire aussi: Claude Saucier trouve que ses frites sont trop courtes

• À lire aussi: On est tombé sur une vieille vidéo de Mathieu Baron qui mange de la poutine à Loft Story et on n'y croit pas nos yeux

Son traditionnel logo multicolore a été troqué pour une variation mettant en vedette une poutine. On y retrouve aussi une petite fourchette, très excitée.

«Le Doodle d’aujourd’hui célèbre un délicieux plat québécois, qui risque de vous donner une pouti-te fringale. En ce jour en 2014, le mot “poutine” a été ajouté au dictionnaire anglais Merriam-Webster.»

Sur le site, on peut lire un petit historique abrégé du plat préféré des Québécois.

«L’entomologie (ou l’origine) du mot “poutine” fait également l’objet de débats. Les deux théories les plus courantes sont qu’il est lié au mot anglais “pudding” ou qu’il est dérivé du mot d’argot “poutine” qui signifie “mixture étrange”. La légende de la première poutine servie corrobore les deux théories.»

On félicite Google pour son bon goût et on les remercie surtout d’avoir pris la peine d’écrire que c’est un «plat québécois».

Maintenant, allez manger une poutine.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s