JiC Lajoie se déshabille au complet en direct à la radio, mais perd un pari malgré tout

C’était jour de vérité à l’émission de radio matinale Premier conteur.

Il y a deux mois, l’animateur Jean-Charles Lajoie et le chroniqueur Tony Marinaro ont fait un pari concernant leur perte de poids, sur les ondes du BPM Sports.

Les deux journalistes sportifs, qui boxeraient dans la catégorie des poids lourds s’ils étaient des boxeurs, ont en effet décidé de se lancer dans une diète assez drastique pour diminuer leur masse.

Tony Marinaro souhaitait perdre 25 livres, tandis que JiC espérait fondre d’un plus modeste 21 livres.



Et c’est ce vendredi matin, 58 jours plus tard, que les deux joviaux communicateurs montaient sur la balance, en direct à la radio, pour vérifier s’ils avaient atteint leurs objectifs.



Tony Marinaro a été le premier à s’exécuter, lui qui faisait osciller l’aiguille à 271 lbs, il y a deux mois.

En bobettes, l’animateur du Sick Podcast a été soulagé de voir qu’avec ses 241,2 lbs en ce vendredi 19 mai, il avait aisément réussi son but.

Les choses ont toutefois été plus corsées pour JiC.

Lui qui avait démarré à 258,4 livres en mars espérait maintenant en peser moins de 237,4 pour parvenir à son objectif.

Une première pesée a établi qu’il avait exactement le même poids que son comparse, soit 241,2 lbs.



Cette marque étant insuffisante pour franchir la barre fixée, Lajoie n’a eu d’autre choix que de retirer le plus de vêtements possible pour perdre les 3,8 livres en trop.



Et par «le plus de vêtements possible», on veut dire «tous ses vêtements».

(Ça se passe à mi-chemin, environ, dans la vidéo ci-dessous.)

Le pire, c’est que cela n’a pas été suffisant...



JiC n’a pas perdu les 21 livres souhaitées.

En vertu de sa gageure avec Tony Marinaro, il devra donc courir vêtu seulement que d’un jackstrap sur la rue Laurier, à Montréal.

