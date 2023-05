Vous pourrez payer ce que vous voulez pour adopter un animal de compagnie de la SPCA Montréal

Partager







Si vous songiez depuis un bout à adopter un animal de compagnie, ceci pourrait vous intéresser: la SPCA de Montréal tiendra une journée spéciale d’adoptions sur contribution volontaire le lundi 22 mai.

Lors de cette journée seulement, la SPCA absorbera les frais d’adoption, mais invite les personnes qui adopteront un animal à faire une contribution volontaire. «Il n’y a pas de petit don!», insiste-t-on sur le site web du refuge.

«Bon nombre d’animaux adorables sont en attente d’adoption à la SPCA de Montréal alors que la saison haute approche à grands pas», indique-t-on.

En tout, une dizaine de chiens de tous les âges et toutes les tailles, une trentaine de lapins et de petits animaux tels que des souris, cochons d’Inde, hamsters, rats et oiseaux seront notamment offerts à l’adoption. Seulement quelques chats seront disponibles.

Un dépôt de 50$ à 150$ pourra être exigé lors de l’adoption d’un chien, et vous sera remboursé sur présentation d’une preuve qu’un cours d’obéissance a été suivi avec un entraîneur certifié.

Il faut apporter une pièce d’identité valide pour compléter l’adoption.

L’évènement spécial se déroule le lundi 22 mai de 10h à 18h à la SPCA de Montréal, qui se situe au 5215 rue Jean-Talon Ouest, à deux pas de la station de métro Namur.