Le cannabis, c’est bon ou mauvais contre l’anxiété?

Le cannabis aide-t-il à réduire l’anxiété ? Peut-il plutôt en être une cause? Les réponses à ces questions sont plus complexes qu’on pourrait le croire, puisque de nombreux éléments font que les effets du cannabis varient considérablement d’une personne et d’une fois à l’autre.

«Le thème de l’anxiété en lien avec le cannabis est assez fascinant, étonnant, et même paradoxal», lance d’emblée le chef du Département de psychiatrie du CHUM, le Dr Didier Jutras-Aswad.

À l’heure actuelle, les recherches montrent, d’une part, que la consommation de cannabis peut être associée à l’augmentation des symptômes anxieux et même à leur apparition, souligne-t-il.

«On peut penser à un groupe qui fume un joint dans un chalet. Tout se passe bien, mais, soudain, une personne va avoir une réaction anxieuse qui peut mener à ce qu’on appelle un badtrip, alors que les autres vont bien, même s’ils ont consommé la même chose», illustre le psychiatre.

Mais des données indiquent aussi que la prise de cannabis peut être associée à la diminution de l’anxiété ou de la réaction au stress chez certaines personnes.

Pourquoi? Voici ce que l’on sait.

Un lien génétique ?

En 2019, une compagnie de cannabis canadienne s’était associée à un expert en technologie génétique de Toronto pour tenter de savoir pourquoi certaines personnes réagissent plus mal que d’autres au cannabis. À l’aide d’un prélèvement de salive dans la joue, l’expert avait conclu qu’une raison génétique pouvait expliquer la réaction d’une personne au cannabis.

Cette recherche a toutefois été qualifiée d’incomplète et des médecins ont statué que de tels tests ne permettaient pas à eux seuls de déterminer comment le cannabis allait affecter l’état mental d’un consommateur.

Encore aujourd’hui, les données scientifiques ne permettent pas de savoir si des caractéristiques physiologiques ou génétiques font en sorte qu’une personne réagira bien ou mal à la prise de cannabis.

«On sait cependant que nous ne sommes pas tous égaux devant le cannabis, puisque le nombre de récepteurs cannabinoïdes du cerveau, qui sont influencés par la prise de cannabis, varie d’une personne à l’autre», précise le Dr Jutras-Aswad.

THC c. CBD

Didier Jutras-Aswad rappelle ensuite que la réponse au cannabis varie en fonction du type et de la quantité de produit que consomme une personne.

«On sait que le cannabidiol (CBD) a été associé à une diminution de la réaction anxieuse dans certains contextes. Le THC, c’est plus compliqué. On voit qu’à plus forte dose, il est généralement associé aux réactions anxieuses, aux crises de panique et autres réactions du genre. Cependant, certaines études cliniques montrent que des produits avec du THC peuvent aussi induire un effet relaxant en contexte thérapeutique.»

Plusieurs études indiquent aussi qu’à plus faible dose, le THC peut avoir des effets agréables, puisqu’il module des régions du cerveau qui sont associées à la sensation de plaisir.

Une question de contexte

Le fait que le cannabis agisse sur toutes les parties du cerveau ajoute également un degré d’imprévisibilité. Ce que ressent la personne au moment de consommer du pot changerait en effet la donne, puisque le cannabis peut amplifier notre état d’esprit. C’est d’ailleurs ce qui explique qu’une personne ne réagira pas nécessairement de la même manière au cannabis d’une fois à l’autre, explique le psychiatre du CHUM.

«Si vous consommez du cannabis dans un contexte très stimulant, où il y a plein de gens que vous ne connaissez pas, vous avez peut-être plus de risques d’avoir une réaction anxieuse que si vous êtes chez vous, avec des gens de confiance, dans un environnement relaxant», rappelle Didier Jutras-Aswad.

Il faut donc garder en tête que c’est la combinaison de tous ces facteurs qui influence votre humeur quand vous consommez du cannabis.

Lorsque vous ne vous sentez pas à votre meilleur, il vaut ainsi peut-être mieux passer votre tour et ne pas consommer de cannabis, à moins d’un avis contraire d’un médecin. Et d’ailleurs, pour certaines personnes, l’effet du cannabis ne sera jamais agréable.

