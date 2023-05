New York s’enfonce dans l’eau à cause du poids des gratte-ciels

Partager







Le lourd poids des nombreux gratte-ciels de New York fait en sorte que la ville s’enfonce lentement, mais surement dans le sol, augmentant les risques d’inondation en raison de la montée des eaux causées par le réchauffement climatique, selon une nouvelle étude.

La Grosse Pomme calerait en moyenne d’environ 1 à 2 mm par année, alors que certains quartiers de la ville s’enfonceraient deux fois plus vite, selon les données publiées dans la revue Earth’s Future Journal.

«Une population fortement concentrée de 8,4 millions de personnes est exposée à divers degrés de risque d’inondation à New York», écrivent les chercheurs dans la nouvelle étude.

Dans les faits, les eaux qui bordent la capitale économique mondiale ont augmenté d’environ 22 cm depuis 1950.

Les grandes inondations liées aux tempêtes pourraient être jusqu’à quatre fois plus fréquentes qu’aujourd’hui d’ici 2100, notamment en raison de la combinaison de l’élévation du niveau de la mer causée par les changements climatiques et de l’augmentation de la fréquence des ouragans.

«La combinaison de l’affaissement tectonique et anthropique, de l’élévation du niveau de la mer et de l’intensité croissante des ouragans implique un problème qui s’aggrave le long des zones côtières et riveraines», écrivent-ils.

140 millions d’éléphants

La grande majorité des infrastructures construites à New York amplifieraient le processus d’enfoncement, selon les chercheurs. Ils ont calculé que les structures de la ville, qui comprennent le célèbre Empire State Building et le Chrysler Building, pèsent l’équivalent de 140 millions d’éléphants.

Bien que bon nombre des plus grands bâtiments soient construits sur des fondations solides, cette lourde charge provoque une pression sur le mélange de différents matériaux trouvés dans les sols de la ville américaine.

«Il n’y a pas de quoi paniquer immédiatement, mais il y a ce processus continu qui augmente le risque d’inondation par la montée des eaux», a déclaré Tom Parsons, géophysicien à l’US Geological Survey, qui a dirigé la nouvelle recherche.

«Plus le sol est mou, plus il y a de compression par les bâtiments. Ce n’était pas une erreur de construire de si grands bâtiments à New York, mais nous devons garder à l’esprit que chaque fois que vous construisez quelque chose là-bas, vous poussez le sol un peu plus vers le bas», ajoute-t-il.

Mais avec les changements climatiques, d’autres villes côtières devront élaborer un plan pour faire face à l’augmentation des inondations et des tempêtes.

«Une exposition répétée à l’eau de mer peut corroder l’acier et déstabiliser les bâtiments, ce que vous ne voulez pas. Les inondations tuent, aussi, ce qui est probablement la plus grande préoccupation», prévient le scientifique.

− Avec les informations de The Guardian