Cette randonnée «dog-friendly» mène à une passerelle de plus de 300m dans les airs

Partager







Si vous êtes en train de planifier votre été au Québec, ajoutez cette randonnée «dog-friendly» à votre liste!

• À lire aussi: Un sentier à la cime des arbres et une immense tour s’installent dans les Laurentides

• À lire aussi: 12 hôtels qui acceptent les chiens au Québec

C'est au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à 2h45 de Québec, que se cache une incroyable passerelle, perchée à plus de 575 mètres du sol.

Retrouvez un ensemble de trottoirs de bois, de passerelles et de belvédères sur une distance de 350 mètres sur le sentier du Pic-de-la-Tête-de-Chien au parc national des Monts-Valin.

Faisant partie du réseau de la SÉPAQ, il faudra payer l'accès journalier de 9,25 $ par adulte pour profiter de cette randonnée.

Pour un total de 8 kilomètres, il faut prévoir environ deux heures et demie pour l'aller-retour, si vous voulez vous rendre jusqu'à la passerelle et au belvédère. Le point de départ pour cette randonnée qualifiée d'intermédiaire-avancée se trouve au Centre de découverte et de services.

Question de célébrer vos efforts une fois arrivés au sommet et de profiter du magnifique panorama sur la région du Saguenay-Lac-St-Jean, n'oubliez pas le pique-nique et vos caméras!

• À lire aussi: Top 10 des plus belles randonnées au Québec

9,25 $ par adulte pour l'accès journalier

360, rang Saint-Louis, Saint-Fulgence

Ne manquez pas ces vidéos:

s