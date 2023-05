Faire la fête sans arrêt : un coup d'oeil dans le futur du nightlife à Montréal

Partager







Au Québec, il est interdit de servir de l'alcool entre 3h et 8h du matin. Au moment où les bars ferment, pour plusieurs, la fête ne fait pourtant que commencer. Et si on s'adaptait à cette demande et qu'on permettait des partys beaucoup plus long? C'est dans le cadre d'une réflexion sur la vie nocturne à Montréal qu'une première fête de 36 heures consécutives a été autorisée au Grand Quai du Port de Montréal. Notre reporter vidéo est allé y faire un tour pour demander aux gens ce qui les intéresse dans un tel événement.

• À lire aussi: Montréal s’intéresse à ce qui se passe après 3h du matin