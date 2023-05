Floride: les soins médicaux de transition de genre sont mis sur pause

Partager







Les personnes trans sont nombreuses à ne pas pouvoir recevoir de soins médicaux liés à leur affirmation de genre actuellement en Floride. Une nouvelle loi vient d'interdire ces traitements pour les mineurs, et y compliquer l'accès pour les personnes majeures.

Le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, un républicain pressenti pour représenter le parti aux prochaines élections présidentielles, a donné son aval à une loi qui interdit aux professionnels de la santé de dispenser des soins d'affirmation de genre (qu'il s'agisse de traitements hormonaux ou encore de chirurgies) aux personnes mineures, rapportent plusieurs médias américains, dont The Hill.

L'accès y est aussi restreint pour les personnes majeures, étant donné que dorénavant, seuls les médecins pourront en dispenser (et non plus des infirmiers et infirmières, par exemple). Qui plus est, les personnes qui reçoivent ces soins doivent maintenant signer un document de consentement pour recevoir leurs traitements... mais ce document n'existe pas encore. «[L]es professionnels de la santé de l'État sont obligés d'arrêter de dispenser les services parce que la loi est entrée en vigueur immédiatement, et que l'État n'a pas fourni les formulaires de consentement requis pour se conformer à la loi», a affirmé l'organisation Planned Parenthood à The Hill. Il est estimé que les traitements devraient pouvoir reprendre, pour les adultes, vers le milieu du mois de juin.

Il ne s'agit pas de la seule législation qui marque un recul des droits des personnes LGBTQ+ et de l'éducation sexuelle adoptée récemment par la Floride. Le même jour où il a donné son aval à la loi décrite ci-dessus, Ron DeSantis a aussi autorisé des lois qui vont:

Interdire l'éducation liée à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre dans les écoles jusqu'à la 8 e année (élèves âgés d'environ 13-14 ans).

année (élèves âgés d'environ 13-14 ans). Encourager les enseignants à apprendre aux élèves d'âge scolaire à s'abstenir d'avoir des relations sexuelles à l'extérieur du mariage et à faire la promotion des «avantages du mariage monogame hétérosexuel».

Interdire aux personnes trans d'utiliser les toilettes publiques correspondant au genre auquel elles s'identifient.

Interdire aux établissements d'admettre des mineurs à des «performances pour adultes», incluant les spectacles de drag.

«Nous allons demeurer un refuge de raison et une citadelle de normalité», a mentionné DeSantis lors de la signature.

Les groupes de défense des droits des personnes LGBTQ+ ont rapidement décrié ces reculs. «DeSantis ne voit pas la liberté comme une valeur qui mérite d'être défendue; il la voit comme un slogan pour sa campagne visant à se présenter à la Maison-Blanche. Et il enflamme la liberté - et la réputation de la Floride - dans son désespoir à remporter la nomination républicaine», a affirmé Joe Saunders, directeur sénior des politiques chez Equality Florida. «La nation devrait être en haut état d'alerte. Nous sommes tous des Floridiens, étant donné que DeSantis cherche à exporter son modèle d'autoritarisme au reste du pays.»

L'American Medical Association (AMA) avait déjà dénoncé en 2021 l'intrusion du gouvernement dans la pratique de la médecine et la criminalisation des décisions médicales. «Les soins d'affirmation de genre font partie de soins médicalement nécessaires et les preuves scientifiques montrent qu'ils améliorent la santé physique et mentale des personnes trans», avait alors mentionné dans une déclaration le Dr Michael Suk, membre du conseil d'administration de l'AMA.

