Gare aux nombreuses arnaques ChatGPT

C’est fou le nombre de déclinaisons de ChatGPT en seulement quelques semaines. Rien que sur ce compte Instagram, il y en a plus d’une centaine, dont voici la dernière page de la liste.

Instagram Dernière page de la liste de 100 applications IA selon ce compte sur Instagram

Devant cette popularité, pas étonnant que des escrocs aient profité de la popularité de ChatGPT, un dialogueur (ou robot conversationnel) d’IA en langage naturel, en créant de fausses applications et en incitant les gens à les télécharger.

ChatGPT est un générateur de texte tournant sur des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) développé par OpenAI, connu pour fournir des réponses aux questions qui ressemblent à celles des humains.

Les pirates ont tenté d’en tirer profit en créant une application mobile appelée « ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 » et ont demandé un prix exorbitant de 8 dollars pour un abonnement hebdomadaire ou de 50 dollars pour un abonnement mensuel, alors même que le ChatGPT original est disponible gratuitement sur le web.

En 5e position sur l’App Store d’Apple

La fausse application s’est imposée sur l’App Store d’Apple, se classant cinquième dans la catégorie productivité et recevant une note de 4,6 sur 5 avec plus de 13 000 évaluations. Elle utilisait même le logo original de ChatGPT pour paraître plus légitime.

Cependant, après avoir attiré l’attention des médias, l’application a finalement été retirée de l’App Store. On ne sait pas exactement comment elle a pu passer le processus d’évaluation des applications d’Apple.

L’accès au véritable ChatGPT est gratuit

Les utilisateurs qui ont téléchargé la fausse application ont signalé des problèmes similaires à ceux de la vraie version du navigateur de ChatGPT, tels que des informations incorrectes et des notifications excessives. Toutefois, comme la version légitime est gratuite, il n’y a aucune raison de payer un abonnement séparé.

Pour accéder à ChatGPT sur les téléphones intelligents, la méthode recommandée consiste à utiliser le générateur de texte AI sur un navigateur mobile. La version web de ChatGPT a fait l’objet d’une forte demande, obligeant parfois les utilisateurs à attendre pour y accéder. Certaines personnes ont pu être tentées de payer (20 $/mois) pour l’application afin d’avoir un accès privilégié sans période d’attente.

Mettez dans vos signets la véritable adresse de ChatGPT : https://chat.openai.com

D’ici peu, les versions mobiles de ChatGPT, sur iOS qui est déjà disponible aux États-Unis, le seront bientôt sur notre marché. La version Android suivra certainement.