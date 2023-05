Les vélos maintenant permis dans le métro de Montréal presque en tout temps

Partager







Bonne nouvelle pour les cyclistes: il est maintenant possible d'amener son vélo dans le métro de Montréal tout au long de la journée.

Les restrictions qui étaient en place jusqu'à maintenant, qui empêchaient d'amener son vélo dans le métro lors des périodes les plus achalandées de la journée, sont levées jusqu'au 20 août dans le cadre d'un projet pilote. Il sera donc beaucoup plus facile de prendre le métro avec son vélo pour éviter une grosse pluie, faire plus rapidement une partie du trajet ou encore amener son vélo dans un atelier de réparation, par exemple.

Quelques règles doivent bien sûr être respectées. La Société de transport de Montréal (STM) demande aux gens de ne pas transporter plus d'un vélo par personne, et de s'assurer qu'il n'y ait pas plus de deux vélos par voiture de métro. Il est aussi demandé, contrairement à avant, d'éviter la première voiture des trains, qui est dédiée aux groupes scolaires, aux garderies et aux personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Les personnes qui voyagent avec un vélo n'ont pas le droit de rouler sur celui-ci à l'intérieur des stations ou des trains, et doivent s'assurer de bien le tenir et le garder près d'elles.

Avant la mise en place du projet pilote, il était permis d'amener son vélo dans le métro uniquement entre 10h et 15h ou après 19h les jours de semaine. La fin de semaine et les jours fériés, il était déjà possible de l'amener toute la journée. Depuis le 15 avril, les heures avaient été élargies dans le cadre du projet pilote, et c'est à partir du 20 mai qu'il est devenu possible de l'amener toute la journée.

Exceptions sur la ligne jaune

Les vélos ne seront pas acceptés pendant certaines plages horaire sur la ligne jaune du métro lors de six événements spéciaux qui y amènent un fort achalandage:

Le Grand Prix (16 au 18 juin)

Osheaga (4 au 6 août)

Le spectacle de Guns N' Roses (8 août)

ÎLESONIQ (12-13 août)

Le spectacle de Metallica (11 et 13 août)

Lasso (18 et 19 août)

Pour connaître les heures exactes, on peut consulter cette page du site de la STM.

