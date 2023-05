Québec solidaire veut permettre à des réfugiés de rester au Québec

Partager







Plusieurs personnes qui habitent au Québec sont menacées de déportation à cause de leur statut irrégulier. Elles se sont pourtant intégrées à la société et veulent continuer d'y contribuer. Québec solidaire veut créer un programme qui leur ouvrirait la voie vers la résidence permanente.

Dans le hall de l’Assemblée nationale, à Québec, Shivani Sachdeva et Jaskamal Singh attendent notre entrevue avec fébrilité. Lorsqu’on s’assoit pour commencer, leurs parents prennent quelques photos de loin, le regard rempli de fierté. Nous n’avons pas beaucoup de temps, ils doivent se diriger vers le salon bleu pour assister à la période des questions.

Mardi matin, accompagnés d’autres jeunes, ils sont venus partager la réalité des gens qui vivent avec un statut d’irrégularité. Pour la plupart, ils attendent ce qu’on appelle une lettre de renvoi ou une lettre de déportation, explique le porte-parole de Québec solidaire en matière d’Immigration, Guillaume Cliche-Rivard, en point de presse. Ils seront ensuite convoqués à l’agence des services frontaliers pour organiser leur départ imminent.

«Selon leur stade, chacune des procédures peut arriver la semaine prochaine, dans quelques semaines ou dans quelques mois», ajoute le député.

Pour Shivani Sachdeva et Jaskamal Singh qui se présentent comme des réfugiés, retourner en Inde, leur pays d’origine, n’est pas une option, vu que leur sécurité et celle de leur famille y serait compromise, expliquent-ils. Ils sont arrivés au Québec en 2017 et 2018.

Lui adore les sciences, et elle les maths. À 16 et 20 ans, ils ont des rêves plein la tête et partagent une passion pour le basketball. Jaskamal veut devenir policier pour «redonner à ce pays ce qu’il m’a donné». Il adore les gens du Québec qui l’ont accueilli. «Ils sont très gentils et très jolis», dit-il avec un sourire timide.

Shivani Sachdeva, elle, veut lancer sa propre entreprise. Une boutique ou un café. Elle travaille comme assistante-gérante dans un Couche-Tard et compte utiliser cette expérience pour se propulser en affaires. Présentement inscrite à l’école aux adultes, elle aimerait continuer ses études en français à l’université. Sans sa résidence permanente, elle dit ne pas pouvoir continuer son parcours scolaire.

Un programme québécois

Pour permettre à des gens comme Jaskamal et Shivani de rester au Québec, ce que veut QS, c’est un programme québécois de régularisation pour délivrer plus de certificats de sélection du Québec (CSQ) aux immigrants en situation irrégulière qui se trouvent déjà sur le territoire.

Simon Clark/Agence QMI Guillaume Cliche-Rivard

«La ministre doit émettre dans les plus brefs délais des certificats de sélection du Québec (CSQ) à ces jeunes et leur permettre de continuer leurs études. Leurs rêves, ils les font en français au Québec, souligne Guillaume Cliche-Rivard. Pour plusieurs, ils ne se souviennent que très peu de leur pays ou leur langue d’origine. Certains ne peuvent même pas l’écrire, ce qui leur causerait un retard incroyable dans leur parcours scolaire.»

Québec solidaire presse le gouvernement de régulariser 10 000 personnes issues de l'immigration au statut précaire dans la prochaine année.

De son côté, la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, n'a pas souhaité rencontrer les jeunes qui se sont présentés à l’Assemblée nationale. Elle dit manquer d’information sur la situation de ces jeunes en particulier. «Pour ce qui est de rencontrer des gens, j’ai déjà rencontré quelques personnes qui sont sans statut dans le cadre de rencontres que j’ai menées ultérieurement», a-t-elle répondu à Guillaume Cliche-Rivard, qui venait de l’inviter à rencontrer ces jeunes pour en savoir plus sur leur statut d’immigration.

Québec dit continuer à suivre les réflexions du fédéral sur un futur programme de régularisation des sans-papiers.