Voici combien vous devrez payer pour ajouter un membre à votre compte Netflix au Canada

Terminé la belle époque où vous pouviez donner votre mot de passe Netflix à votre famille, à vos anciens colocataires et à tout le voisinage. Désormais, seules les personnes habitant à un même foyer peuvent partager un compte.

Le partage de comptes n’est toutefois pas mort pour autant. Le diffuseur en ligne a en effet dévoilé mardi comment vous pourrez ajouter des membres à votre compte, même si ceux-ci n’habitent pas avec vous.

Photo : Netflix Différentes informations, comme l’adresse IP des appareils utilisés pour se connecter à Netflix, sont analysées pour savoir qui habite à la même adresse.

Dès aujourd’hui, les abonnés du forfait standard (16,49$ par mois, avec 2 appareils pris en charge à la fois et la possibilité de lire des vidéos 1080p) peuvent ajouter un membre supplémentaire pour 7,99$ par mois.

Les membres premium (20,99$ par mois, avec 4 appareils pris en charge à la fois et la possibilité de lire des vidéos Ultra HD, ou 4K) peuvent quant à eux ajouter deux membres supplémentaires, aussi pour 7,99$ par mois chacun.

Les membres supplémentaires auront désormais leur propre mot de passe, et pratiquement tous les mêmes avantages que les membres réguliers. Un membre ajouté à un compte premium pourra par exemple lui aussi écouter des vidéos en Ultra HD. Les membres supplémentaires ne peuvent toutefois regarder leurs émissions que sur un seul appareil à la fois, et ils ne peuvent pas créer de multiples profils.

Photo : Netflix. Un membre supplémentaire a les mêmes avantages que le membre titulaire d’un compte, mais il ne peut créer qu’un seul profil (ou importer un profil existant).

Ils peuvent toutefois transférer un profil existant à partir d’un compte payant, ce qui sera apprécié de ceux qui partagent leur mot de passe depuis plusieurs années.

Même avec la nouvelle formule, il est donc moins cher de partager un compte que d’en créer un nouveau. Le forfait de base, sans publicité, coûte en effet 9,99$ au Canada, soit plus que le prix d’un membre supplémentaire (qui possède en plus d’autres avantages, comme un visionnement d’une meilleure qualité).

Le partage est évidemment surtout avantageux avec le forfait le plus cher. Trois amis qui voudraient profiter d’un compte premium devront en effet débourser 36,97$ par mois (20,99$ pour le forfait principal, plus 7,99$ pour les deux autres), soit 12,32$ par personne, c’est-à-dire à peine plus que le prix d’un forfait de base.

Vous pouvez suivre ce lien pour ajouter un membre à votre compte Netflix.