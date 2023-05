Chợ Đêm MTL: un nouveau festival de cuisine de rue vietnamienne à Montréal

Partager







L’été à Montréal ne serait pas complet sans ses festivals. En voici un nouveau qui célèbrera (une fois de plus) le côté cosmopolite de notre belle métropole.

La première édition du festival Chợ Đêm MTL, un événement qui mettra en lumière la culture, la tradition et la gastronomie du Vietnam, se tiendra du 15 au 18 juin prochain au Bassin Peel.

C’est grâce à l'Association Vietnamiens Québécois (YATAI MTL, MAPP MTL, POCHA MTL) qu’un tel événement verra le jour. Cet organisme à but non lucratif fut récemment fondé par un groupe de jeunes entrepreneurs vietnamiens montréalais qui souhaitent faire découvrir aux Montréalais le riche patrimoine culturel du Vietnam.

Ainsi, l’événement s'inspirera des marchés de rue animés du Vietnam avec plus de 20 vendeurs qui proposeront des produits frais, de la nourriture de rue et de l'artisanat. Bánh mì (sandwich), chả giò (rouleaux impériaux), le gỏi cuốn (rouleaux de printemps), mais aussi des plats moins connus tels que le gỏi đu đủ xanh (salade de papaye verte), cánh gà chiên nước mắm (ailes de poulet frites à la vietnamienne), bò lá lốt (bœuf grillé enveloppé dans des feuilles de lolot) et bien d'autres plats seront de la partie.

Lors de votre passage, tâchez d’essayer un café glacé vietnamien préparé avec du lait condensé sucré. C’est tout simplement délicieux!

Une série de spectacles culturels par des artistes vietnamiens locaux, y compris la danse, la musique, Rap & Hip Hop, DJ set, la magie, l'art vivant et plus est aussi à prévoir.

C’est donc au cœur du quartier Griffintown de Montréal que le public pourra célébrer le meilleur de la culture vietnamienne.

Le coût d’entrée est de 3$ et est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins et les personnes âgées de 65 ans et plus.

Les organisateurs recommandent d'utiliser les transports en commun et les moyens écologiques pour rejoindre l'événement.

Au Bassin Peel (1055, rue de la Commune Ouest, Montréal)

Jeudi 15 juin de 17 h à 22 h (cérémonie d'ouverture à 18h)

Vendredi 16 juin de 17 h à 22 h

Samedi 17 juin de 12 à 22 h

Dimanche 18 juin de 12 à 22 h

