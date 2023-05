Dénonciation sur Facebook: une animatrice de radio reçoit des commentaires racistes

Partager







La directrice générale d’une station de radio à Rimouski, Kédina Fleury-Samson, a reçu des messages racistes sur Facebook de la part de membres du groupe «Les chasseurs de noir». Elle raconte son histoire pour les réduire au silence.

• À lire aussi: Un journal étudiant retire McGill de son nom à cause du passé esclavagiste du fondateur de l’université

• À lire aussi: Témoignages: dans les yeux de ceux qui vivent la discrimination

• À lire aussi: Témoignages: c’est comment dater quand on est une personne grosse?

Celle qui est aussi animatrice de la station FLO 96,5 FM avait d’abord décidé d’ignorer ces «incivilités». Elle a toutefois changé d’idée, en partageant des captures d'écran de messages reçus sur sa page Facebook.

Elle a reçu le premier de ces messages le 17 mai dernier, dans laquelle la personne la somme de retourner dans son pays, en plus de s’attaquer directement à sa personne.

«Je reçois également, provenant de quelques personnes de ce groupe, des messages et appels privés entrant dans ma boîte Messenger», précise l’animatrice dans une publication datant de lundi.

Capture d'écran page Facebook de Kédina Fleury-Samson

Qu’est-ce qui pourrait expliquer la création de ce groupe et les attaques qu’elle reçoit? «Je cherche un motif à tout cela. Je n’en ai pas trouvé», regrette Mme Fleury-Samson.

Briser le silence

«À la base, j’aurais laissé couler... Les actions et commentaires irréfléchis de quelques jeunes me laissent relativement indifférente. Mais voilà, ce matin, on m’a fait remarquer que souvent le silence dans ce type de contexte sert plutôt les intérêts de ceux et celles qui se permettent», écrit-elle.

Kédina Fleury-Samson espère que sa sortie conduira à la dissolution du groupe Facebook, mais aussi à ce que les membres du groupe arrêtent de la contacter ou de contacter les membres de sa famille.

Capture d'écran page Facebook de Kédina Fleury-Samson

Mme Fleury-Samson a été la vice-présidente du Bloc québécois. Elle aussi été candidate du parti dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia lors des élections fédérales de 2015. Habitant à Mont-Joli, elle s’est déjà investie en politique municipale.