La station de radio WKND 99,5 fait une grande annonce concernant Maripier Morin

L’animatrice et comédienne Maripier Morin aura un nouveau projet à l’automne.



La station de WKND 99,5 a dévoilé, ce mercredi matin, que Maripier Morin se joindra à l’équipe de son émission matinale «On part ça d’même!», à compter du 21 août prochain.

Dans la publication Facebook de la station, on apprend qu’elle co-animera l’émission en compagnie de Patrick Langlois et Vincent Dessureault.



«Animatrice, femme d’affaires, comédienne et maman, Maripier aura assurément plein de choses à raconter ! Son authenticité, son charisme et sa détermination apporteront beaucoup à notre émission du matin», mentionne la station.

WKND 99,5 conclut son message en abordant le retour sous les projecteurs de sa nouvelle co-animatrice.



«Au cours des dernières années, Maripier a connu des hauts et des bas, mais à WKND 99,5, nous croyons au processus de réhabilitation et nous reconnaissons qu’elle a travaillé fort pour régler ses problèmes et grandir à travers ce processus», mentionne la publication.

Rappelons que Maripier Morin s'est retirée de la vie publique pendant quelques mois après que des allégations d’abus avaient été faites à son égard, à l’été 2020.

Elle orchestre, depuis 2021, un retour à l'avant-plan.

Dans les commentaires sous la publication Facebook, la plupart des usagers accueillent la nouvelle avec sérénité, et saluent l’audace de WKND.

D’autres, toutefois, restent sceptiques et déplorent le message que l’embauche de Morin envoie à ses victimes.

