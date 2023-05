Maxi, Provigo, Metro, Super C, IGA: voici comment acheter des fruits et légumes en gros rabais

Partager







Pour éviter le gaspillage alimentaire, de grandes chaînes d'épiceries du Québec revendent à (très) bas prix leurs fruits et légumes qui sont sur le point d'être invendables, mais également de la viande. À quel moment peut-on en profiter? Et comment s'y prendre? On vous explique.

Pour en avoir le cœur net, 24 heures a visité un Maxi & Cie, un Provigo, un Metro, un Walmart, un Super C et un IGA de la grande région de Montréal.

Super C et Metro

Sur la page Facebook Bienvenue chez les cheaps: Les Économes du Québec, où les membres se partagent des trucs et astuces pour économiser, une femme a partagé son truc pour mettre la main sur des fruits et légumes à rabais chez Super C.

Elle affirmait se rendre dans son épicerie les vendredis matin entre 8h et 9h pour profiter de la rotation des produits. Elle raconte avoir aperçu des sacs de fruits et légumes d’une valeur d’une trentaine de dollars, dont un sac de cinq têtes de brocolis et un grand sac de poires bien mures, pour 3,99$ chacun.

Capture d'écran tirée de Facebook

Nous n’avons pas été aussi chanceux que la dame. Lors de notre visite chez Super C, il n’y avait aucun charriot de produits à bas prix en raison d’un manque de personnel, nous a confié un commis. Il a toutefois précisé que des produits sur le point d'être invendables sont généralement mis en rabais tous les jours de la semaine. Ces produits partent généralement très vite, nous a-t-il dit. Il faut donc garder l’oeil ouvert.

Du côté de Metro, à qui appartient Super C, c’est la même chose. Lors de notre visite, le charriot de produits en rabais était presque vide.

Maxi & Cie et Provigo

Pour réduire le gaspillage alimentaire à travers ses quelque 720 magasins, le géant du commerce de détail Loblaw, maison-mère de Maxi/Maxi & Cie et de Provigo, fait affaire avec l’entreprise torontoise Flashfood.

Il s’agit d’une application qui permet aux consommateurs d’acheter des produits qui approchent de leur date de péremption à prix réduit. Tous les produits se trouvant sur l’application sont offerts à au moins 50% de rabais.

Pour profiter des rabais, il suffit de télécharger l’application. Les produits qui y sont disponibles varient selon l'heure et la journée. Vous pourriez, par exemple, mettre la main sur des fruits et légumes (un peu) en fin de vie, des contenants d’olives, du pain et de la viande.

Captures d'écran, Flashfood Exemples de produits vendus à rabais par Loblaw via l'application Flashfood, en date du 24 mai.

Si des produits vous intéressent, vous payer ensuite directement sur l’application. Vous passez ensuite les récupérer dans la succursale que vous aurez préalablement choisie.

Lors de notre visite au Maxi & Cie et au Provigo, les étagères et les réfrigérateurs Flashfood étaient pratiquement tous vides. L’un des employés de la section de fruits et légumes nous a confirmé que les produits rendus disponibles partaient comme des petits pains chauds.

PHOTO Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures

Loblaw affirmait en novembre dernier que son partenariat avec Flashfood leur a permis de détourner quelque 40 millions de livres d’aliments des sites d’enfouissement depuis 2019.

Walmart

Chez Walmart, un grand chariot bien visible est placé chaque jour dans les rayons des fruits et légumes. Une employée nous a expliqué que les produits retirés des étagères en matinée sont ajoutés au chariot plus tard dans la journée.

«Vers 13h, on place tout ça sur le chariot et ça part vite vite vite. C’est très populaire», nous a expliqué l'employée.

PHOTO Jean-Michel Clermont-Goulet | 24 heures

Lors de notre visite, il ne restait que des sacs de clémentines vendus à 2,93$ au lieu de 5,97$. Il s’agissait donc d’un rabais de 51%.

IGA

Un employé de la succursale visitée nous a mentionné que ses collègues et lui faisaient régulièrement le tour de la section des fruits et légumes pour retirer les produits moins frais, qui sont ensuite donnés à une fondation locale. Nous n’avons vu aucun charriot de produits en rabais à l’attention des clients.

24 heures a contacté Sobeys, qui détient IGA, pour savoir si tous les magasins fonctionnent de cette manière. L’entreprise n’a toujours pas répondu à nos questions.

