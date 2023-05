On a consulté de vieilles annonces pour savoir combien les apparts coûtaient à Montréal il y a 50 ans

Partager







Le 24 mai 1973, le prix des loyers à Montréal ferait rêver n’importe quel locataire d’aujourd’hui, comme en témoignent les annonces consultées par 24 heures dans le regretté journal Montréal-Matin.

Il y a 50 ans, dans Rosemont, un 4 1⁄2 (deux pièces doubles) était affiché à 70$ par mois. Le propriétaire offrait même le premier mois gratuit!

Capture d'écran : Montréal Matin, 24 mai 1973.

À l’angle des rues Saint-Denis et Duluth, au cœur du Plateau-Mont-Royal, des appartements étaient affichés entre 70$ et 75$ par mois. Le loyer comprenait un service de conciergerie, une cuisinière et un réfrigérateur.

Capture d'écran : Montréal Matin, 24 mai 1973.

Un 4 1⁄2 sur l'avenue Papineau, en face du parc La Fontaine, était disponible pour 120$ par mois. Ce montant incluait l’eau chaude, ainsi qu’une cuisinière et un réfrigérateur.

Capture d'écran : Montréal Matin, 24 mai 1973.

Sur la rue Frontenac, à l’angle de la rue Sherbrooke Est, des 2 1⁄2 et des 3 1⁄2 «luxueux» et «insonorisés» étaient disponibles pour 125$ par mois.

Capture d'écran : Montréal Matin, 24 mai 1973.

Dans Villeray, un 3 1⁄2 chauffé avec une cuisinière et un réfrigérateur était à louer pour 95$ par mois.

Capture d'écran : Montréal Matin, 24 mai 1973.

Encore dans Villeray, des 1 1⁄2 nouvellement peints étaient disponibles entre 90$ et 95$ par mois et des 2 1⁄2 entre 95$ et 105$ par mois.

Dans Ahuntsic-Cartierville, des 1 1⁄2, 2 1⁄2 et 3 1⁄2 meublés et chauffés étaient affichés à partir de 80$ par mois.

Capture d'écran : Montréal Matin, 24 mai 1973.

Dans Tétreaultville, trois logements chauffés et meublés, incluant la laveuse et la sécheuse, étaient affichés à 100$ par mois. Par contre, le propriétaire indiquait clairement que les enfants n’étaient pas acceptés.

Capture d'écran : Montréal Matin, 24 mai 1973.

Des prix à la hausse, mais à l'époque

Comme ç'a été le cas à Montréal (et partout au Québec) dans les derniers mois, les prix de 1973 ont semblé vite augmenter dans les années qui ont suivi.

Dans l’édition du Montréal-Matin du 16 décembre 1978, on est tombé sur une annonce pour un studio à proximité du métro Sherbrooke à louer pour 150$ par mois. Dans le même immeuble, des 2 1⁄2 et des 3 1⁄2 étaient disponibles entre 170$ et 225$ par mois.

Capture d'écran : Montréal Matin, 16 décembre 1978.

En 2023, un 3 1⁄2 dans le même immeuble – avec poêle et frigo inclus – coûte 840$ par mois, a-t-on pu constater sur le site web des Appartements B.L.. Un autre logement de la même taille, qui inclut l’électricité, le chauffage et l’eau chaude, coûte 960$ mensuellement.

Dans le journal de 1978, un autre propriétaire annonçait un 4 1⁄2, situé au sous-sol d’un immeuble de Rosemont, à 150$ par mois.

Capture d'écran : Montréal Matin, 16 décembre 1978.

Dans le secteur Côte-des-Neiges, plusieurs logements étaient annoncés: 1 1⁄2 à 100$, 2 1⁄2 à 125$, 3 1⁄2 à 135$, 4 1⁄2 à 149$ et 5 1⁄2 à 175$.

Capture d'écran : Montréal Matin, 16 décembre 1978.

Près de la station de métro Viau, dans Hochelaga-Maisonneuve, des 1 1⁄2 étaient disponibles pour 24$ à 29$ par semaine. Dans le même quartier, un 2 1/2 meublé était à louer pour 340$ par mois.

Capture d'écran : Montréal Matin, 16 décembre 1978.

Sur la rue Beaubien, dans Rosemont, un 4 1⁄2 climatisé, situé au dernier étage d’un triplex, était affiché à 245$ par mois.

Capture d'écran : Montréal Matin, 16 décembre 1978.

Beaucoup plus cher aujourd’hui

50 ans plus tard, il faut débourser en moyenne 1686$ pour un 3 1⁄2 non meublé à Montréal, selon le rapport du mois de mai de la plateforme liv.rent.

Les prix des années 70 font donc rêver... ou pleurer!