Si on s'aimait encore: une candidate émet un commentaire déplacé sur les travailleurs de la construction et ça dégénère sur Facebook

Dans l'épisode de Si on s'aimait encore diffusé mercredi soir, Emmanuelle a émis un commentaire désobligeant envers les hommes travaillant dans le domaine de la construction. Son conjoint, qui est lui-même dans le métier, n'a pas eu l'opportunité de se défendre alors qu'Emmanuelle avait encore beaucoup à lui dire.

Après la diffusion de l'épisode, le commentaire émis par la candidate a suscité une vive controverse sur les réseaux sociaux, et de nombreux téléspectateurs expriment leur mécontentement dans une série de commentaires qui ont rapidement été retirés de la Toile par l’équipe.

La situation a commencé à dégénérer lors d’un moment rempli de malaise alors que le couple formé de Jérémie et d’Emmanuelle était en train de déjeuner.

Emmanuelle a décidé de rompre le silence inconfortable afin de partager une anecdote sur la confection des murs en stucco d’un de ses anciens appartements.

Jérémie n'a pas trouvé cela pertinent et n'a pas pu s'empêcher de le faire remarquer à sa compagne.

Capture d'écran via Si on s'aimait encore

Cela n'a pas été bien accueilli par Emmanuelle.

En effet, la façon dont Jérémie a répliqué a clairement fait sentir à Emmanuelle qu'elle était attaquée, notamment sur son intelligence, et elle n'a pas hésité à riposter sans retenue:

«Vous êtes pas reconnus pour votre intelligence supérieure», a-t-elle lancé en faisant référence au milieu de la construction.

D’emblée, Jérémie lui a reproché d’être tombé dans les stéréotypes et Emmanuelle s’est empressée d’ajouter:

«C’est vrai que quand tu passes devant un chantier de construction, puis qu’il y a plein de gars qui travaillent, puis qu’il y a une gang de filles qui passe en avant, c’est pas comme tous des animaux «Hé, checke ça la fille! Ah, les filles, les filles!» on dirait une gang de chimpanzés, genre, qui viennent de voir un paquet de bananes qui passe, là.»

Capture d'écran via Si on s'aimait encore

Le commentaire jugé «déplacé» suscite un vif mécontentement parmi les internautes sur les réseaux sociaux, et la situation a rapidement commencé à se tendre:

«Ouf... le commentaire d'Emmanuelle sur les travailleurs de la construction...»

«Elle est vraiment méchante et dénigrante envers lui.»

«C’est épouvantable comment Emmanuelle parle à son conjoint. Irrespectueux X 1000.»

«C’est pas fort!»

Comme les commentaires devenaient de plus en plus chaotiques, la production a dû intervenir en les retirant au fur et à mesure de leur apparition.

Capture d'écran via Si on s'aimait encore

Ne manquez pas Si on s’aimait encore, du lundi au jeudi à 19h, à TVA ou en rattrapage sur TVA+.

