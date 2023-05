Target retire une collection LGBTQ+ à la veille de la Pride 2023 aux États-Unis

Partager







Après des chicanes entre clients et employés, Target a demandé à plusieurs de ses succursales du sud des États-Unis de retirer de l’avant des magasins leur collection LGBTQ+ lancée à l'occasion du mois de la fierté.

Comme à son habitude, le géant du commerce de détail américain a présenté une nouvelle collection pour le mois de la fierté des États-Unis, qui se tient en juin. Cette collection comporte plus de 2000 articles, notamment des costumes de bain «tuck friendly» pour les personnes trans et des tasses sur lesquelles on peut lire «gender fluid».

Certains items n'ont toutefois pas fait l'unanimité (surtout pas auprès de la droite américaine), comme des produits pour enfants et bambins sur lesquels on peut lire «Super Queer» ou «Grandissez à votre propre rythme».

«Depuis le lancement de la collection de cette année, nous avons reçu plusieurs menaces qui nuisent au sentiment de sécurité et au bien-être des membres de notre équipe», a souligné Target dans un communiqué, mardi.

La chaîne a ainsi annoncé qu'elle allait retirer des éléments qui ont été au centre des plus gros conflits.

Un employé de Target a confirmé à Fox News que de nombreuses succursales, notamment en Géorgie et au Kentucky, ont déplacé les sections Pride pour éviter une controverse semblable à Bud Light, qui s'était associé à une influenceuse trans pour une campagne promotionnelle.

«On nous a donné 36 heures pour prendre tout notre matériel de la fierté à l’avant du commerce pour la déplacer dans une section à l’arrière qui fait le tiers de la taille originalement prévue», a déclaré l'employé.

Une autre controverse a éclaté récemment après le dévoilement d'une nouvelle collection de costumes de bain inclusifs de la marque Adidas.

