Un élu justifie une hausse de salaire de 30 000$ parce qu’il a vu sa mère une seule fois en un an

Le député caquiste Éric Lefebvre a souligné qu’il n’avait pas souvent l’occasion de voir sa mère et ses amis pour justifier la hausse de salaire d’environ 30% des élus de l’Assemblée nationale. Une vidéo de son plaidoyer fait jaser sur les réseaux sociaux.

Je suis sûre qu'il y a un mot allemand pour "tenter de faire pitié et démontrer ton osti de privilège à place". https://t.co/Q4VpVOu9CX — Léa Stréliski (@LeaStreliski) May 24, 2023

«Mme la Présidente, à Noël, cette année, ma mère, qui est fière du travail que je fais... mais je l’ai sentie triste, et elle m’a dit : “Éric, te rends-tu compte qu’on s’est vus une fois dans l’année?”», a lancé mardi au Salon bleu le leader parlementaire du gouvernement, en référence à la charge de travail importante d’un député.

Son argumentaire n’a pas semblé convaincre les élus de Québec solidaire, qui s’opposent à une hausse du salaire des élus.

«C’est n’importe quoi: 30 000$ de plus, ça ne va pas libérer son agenda. Je n’ai pas été impressionné par son argument», a déclaré le leader parlementaire de QS, Alexandre Leduc.

Mercredi, l’élu de QS a d’ailleurs publié une lettre qui demande de remettre «la mise en vigueur du projet de loi à la prochaine législature». Il n’y a «aucune urgence à hausser l’indemnité dans les prochaines semaines», indique-t-il.

Le parti veut que la révision de la rémunération soit faite par un comité indépendant comme le recommande le rapport L’Heureux-Dubé de 2013.

Le co-porte-parole solidaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a pour sa part affirmé que lui et ses collègues allaient «prendre tous les moyens à notre disposition pour que cette hausse-là ne passe pas».

«Cette proposition-là, d’augmenter de 30 000$ le salaire des députés, cette décision, elle ne passe pas dans la population, a-t-il soutenu mardi. Les gens trouvent que ça n’a pas d’allure ce que s’apprête à faire François Legault!»

Le droit de gagner le plus possible

«Un père de famille (...) ou une mère de famille a le droit d’aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. C’est comme ça que je vois la vie moi!», a quant à lui déclaré François Legault mardi lors d’un échange sur le sujet avec Gabriel Nadeau-Dubois.

Selon le premier ministre, un meilleur salaire permettra d'attirer des gens «de tous les milieux» en politique.

«Pas juste des personnes qui ont déjà fait leur argent avant dans le privé! Je pense entre autres à un jeune père de famille qui veut offrir le plus possible à ses enfants, je pense que c’est normal qu’on lui offre une rémunération qui est compétitive avec ce que cette personne-là pourrait avoir dans le public, dans le privé. Pourquoi ce serait différent pour la politique?», s’est demandé le chef caquiste.

Ce projet de loi ferait passer de 101 561$ à 131 766$ l’indemnité de base des députés. S’il est adopté, la plupart des élus auront toutefois droit à une augmentation encore plus importante, grâce aux primes associées à leurs diverses fonctions. Les ministres, par exemple, verront leur salaire passer de 177 732$ à 230 591$ par an.

Au Québec en 2020, les femmes gagnaient en moyenne 36 200$ et les hommes, 44 000$.