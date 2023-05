Eau, bicarbonate de soude, vinaigre: voici la meilleure façon de laver ses fruits et légumes

Partager







On voit plein de méthodes pour laver ses fruits et légumes sur TikTok: bain d’eau avec du bicarbonate de soude ou du vinaigre, des nettoyants de marques diverses et une tonne d’autres techniques des plus imaginatives. Mais quelle est la meilleure méthode pour enlever tous les pesticides et autres résidus de nos aliments? Un chimiste nous donne l’heure juste.

Une chose est claire: il faut toujours laver ses fruits et légumes, même si c’est juste avec de l’eau, parce qu’on ne sait pas ce qui peut se retrouver à la surface, assure le professeur au Département de chimie de l’Université Laval Normand Voyer.

Les fruits et légumes peuvent notamment avoir des pesticides et des insecticides, mais aussi toutes sortes de micro-organismes comme des bactéries, des champignons et des bactéries qui se sont formés en surface pendant qu’ils étaient en train de pousser.

Ça ne veut pas dire que manger des fruits ou légumes qui n’ont pas été préalablement lavés est mauvais pour la santé, indique-t-il. En effet, les producteurs agricoles ont des normes à respecter quant à la quantité de pesticides qu’ils peuvent utiliser.

Il ne recommande toutefois pas de le faire tout le temps.

La meilleure méthode constitue à tremper ses fruits et légumes pendant 12 à 15 minutes dans un bon vieux mélange d’eau et de petite vache, selon une étude publiée dans le Journal of Agricultural And Food Chemistry en 2017.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs américains ont comparé cette méthode à un lavage avec de l’eau du robinet ou de l’eau de javel. L’utilisation de cette dernière, et même du savon à vaisselle, est à proscrire, note le chimiste. Ces produits sont impropres à la consommation et peuvent pénétrer dans les pores des fruits et légumes que vous prévoyez consommer.

Le bicarbonate de soude c. le vinaigre

Sur TikTok, certaines personnes jurent par la combinaison de l’eau, du vinaigre et du bicarbonate de soude pour laver leurs fruits et légumes.

Or, Normand Voyer ne recommande pas cette technique, puisque le mélange des deux substances neutralise leurs effets.

Ils peuvent néanmoins s’avérer utiles lorsque employés seuls. En effet, le vinaigre contribue à détruire les micro-organismes en surface, tandis que le bicarbonate de soude est plus efficace pour éliminer les pesticides.

«Si vous voulez faire une bonne job, vous lavez au début au bicarbonate, vous rincez, puis vous lavez à l’eau vinaigrée et vous rincez, mais c’est compliqué», reconnait-il.

«Si vous faites un lavage au bicarbonate de soude pendant 12 minutes, que vous frottez, vous allez enlever la majorité des résidus de pesticides et beaucoup des micro-organismes et vous allez pouvoir profiter de vos fruits et de vos légumes en toute sécurité», poursuit le chimiste.

Laver avec de l’eau, suffisant?

Ça ne veut pas dire que de laver ses fruits et légumes simplement avec de l’eau est mauvais. C’est même le contraire, nuance Normand Voyer.

«En général, laver avec les mains, c’est suffisant», dit-il, en précisant que frotter les aliments sous l’eau courante permet d’enlever la majorité des pesticides et les bactéries qui peuvent se trouver en surface.

Santé Canada recommande sur son site web de «laver à fond les légumes et les fruits à l’eau courante fraîche, même si vous avez l’intention de les peler».

Pas tout de suite après l’épicerie

D’ailleurs, il vaut mieux ne pas faire une grosse corvée de nettoyage de fruits et légumes dès que vous revenez de l’épicerie, indique Normand Voyer.

Lorsque les fruits et légumes ne sont pas consommés tout de suite après avoir été lavés, des micro-organismes peuvent se former à nouveau et il faudra refaire le même processus pour les éliminer, explique le chimiste.

«Ça peut même être néfaste pour le goût et inciter certains champignons ou de la moisissure à pousser», ajoute-t-il, ce qui fait en sorte que vous aliments vont durer moins longtemps.

Les fruits et légumes contenant le plus de pesticides sont...

Chaque année, le lobby environnemental américain Environmental Working Group (EWG) publie une liste des douze fruits et légumes qui contiennent le plus de pesticides, surnommés les Dirty Dozen.

Près de 75% des fruits et légumes non-biologiques vendus chez nos voisins du sud analysés en 2023 par le Département de l’agriculture des États-Unis contenaient des résidus de pesticides qui peuvent être nocifs pour l’humain, indique l’organisme.

Voici la liste des Dirty Dozen pour l’année 2023:

Fraises

Photo d'archives, Agence QMI

Épinards

Chou frisé et chou vert

wjarek - Fotolia

Pêches

Poires

Nectarines

Pommes

Photo Adobe Stock

Raisins

Poivrons et piments forts

Cerises

Bleuets

photo d’archives agence qmi

Haricots verts

Comme les résidus sont perçus sur des aliments qui ont été lavés et pelés, EWG suggère d’opter autant que possible pour les fruits et légumes biologiques ou encore pour l’un des produits sur la liste des Clean Fifteen , qui contiennent peu ou pas de résidus de pesticides.

