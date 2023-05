Les enfants d’un groupe rock canadien interprètent une chanson sur scène et c’est aussi adorable que vous pouvez l’imaginer

Partager







On a sûrement tous déjà eu la chance d’aller passer une journée au travail de papa ou bien de maman. Disons que pour certains, c’est un peu plus spécial que pour d’autres.

Le groupe rock originaire de l’Ontario Walk Off The Earth fait sensation sur les réseaux sociaux depuis quelque temps et ça, c’est à cause de ses enfants.

Les trois garçons de la pianiste, Sarah Blackwood, ont repris l’une des plus récentes créations de leur maman et ont tout simplement volé le cœur des 8 millions de personnes qui ont aimé la vidéo sur TikTok.

Depuis ce temps, Roméo, Giorgio et Luigi sont devenus des sensations sur le web et ont même enregistré leur propre version de la chanson de leur parent, «My Stupid Heart».

Après tout ce succès, il était temps pour le trio de finalement faire une vraie performance sur scène. Accompagnés de papa et maman, les garçons ont joué devant plus de 5000 personnes.

Évidemment, la scène a fait le bonheur de tous les fans présents et de tous ceux qui ont vu la vidéo sur les réseaux sociaux.

On n’a sûrement pas fini d’entendre parler de Roméo, Giorgio et Luigi!

