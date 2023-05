Les meilleurs restaurants et comptoirs où manger au Marché Atwater

Partager







Le marché Atwater regorge de petites adresses gourmandes fabuleuses où vous arrêter après votre magasinage.

Que ce soit pour un snack sur le pouce ou encore pour prendre le temps de bien manger, vous trouverez certainement de quoi vous remplir l’estomac.

Voici donc les meilleurs restaurants et comptoirs du Marché Atwater.

Avec ses viandes fumées de style Américaine, le Aylwin Barbecue est une fabuleuse adresse pour se bourrer la face comme il le faut. Lancé par deux grands de la restauration, Antoine Bériault (Bouillon Bilk) et Annie Lacombe (Bidon), le barbecue se veut savoureux et décadent. Brisquet, hamburger de pulled pork et plus encore y sont offerts.

138 avenue Atwater, Montréal

Les amateurs de bubble tea ne voudront certainement pas passer à côté des boissons offertes chez BOBA BOBA. L’établissement du Marché Atwater attire les foules été comme hiver.

138 avenue Atwater, Montréal

La populaire crèmerie s’installe nouvellement au Marché Atwater. Vous pourrez en profiter pour savourer leurs différentes saveurs funky et la célèbre crème glacée noire.

Dans le marché Atwater

Le comptoir des délicieux falafels de Falafel Yoni est un arrêt incontournable lors de votre prochaine sortie au marché. Tout y est absolument savoureux, en particulier le houmous qui est fait maison.

Dans le marché Atwater

Cette épicerie en vrac est toujours une belle adresse où se procurer des produits fins et délicieux à manger sur une table à pique-nique près du marché.

155 avenue Greene #2, Montréal

Ce petit comptoir coloré est l’endroit parfait pour vous commander un bon jus fraîchement pressé ou encore un smoothie sur le pouce. Le logo est parfaitement instagrammable et les boissons sont toujours savoureuses.

Dans le marché Atwater

Durant la belle saison, la boutique de décadents desserts Léché Desserts s’installe au marché Atwater. Vous pourrez y commander leurs fameux beignes et en profiter pour en ramener à la maison! Durant les autres saisons, vous pouvez vous rendre à leur boutique tout près du marché.

640 rue de Courcelle (la boutique officielle), Montréal

Les délicieux banh mi offerts chez Le Petit Sao vous feront saliver encore longtemps après votre dernière bouchée. Leur petit menu de cuisine vietnamienne ne déçoit jamais et les prix encore moins. Pour 11$ seulement, on mange très bien.

D’ailleurs, Le Petit Sao possède d’autres succursales un peu partout à Montréal, découvrez-les ici.

Le petit menu tout en fraîcheur du comptoir Lucille’s du Marché Atwater propose entre autres un lobster roll, des calmars, des huîtres, des tacos de poissons et plus encore! On peut y commander un verre de vin ou un cocktail ou encore opter pour une de leurs savoureuses limonades sans alcool.

138, avenue Atwater, Montréal

Les buns vapeurs que vous pourrez déguster au Satay Brothers sont certainement parmi les meilleurs de Montréal. Rien de moins. Leur menu qui mélange les inspirations malaisiennes et indonésiennes regorge de saveurs et de délicieuses assiettes qui se partagent assez bien après une grosse journée au marché.

Durant la saison froide, vous pouvez retrouver la savoureuse cuisine de Satay Brothers à leur succursale de la rue Notre-Dame.

138 avenue Atwater, Montréal

Bonus - Voici quelques adresses où manger à quelques rues du Marché Atwater :

